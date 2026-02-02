Yalova’da Doğa Yürüyüşü Grubu Mahsur Kaldı

yalova-da-doga-yuruyusu-grubu-mahsur-kaldi

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde, Teşvikiye mevkisinde bir doğa yürüyüşü grubu, 19 kişiden oluşan topluluğuyla dağlık alanda bir araya geldi. Ancak yürüyüş esnasında deredeki su seviyesinin yükselmesi sonucu grup, dağlık alan içerisinde mahsur kaldı.

KEPÇEYLE YARDIM GELDİ

Olayın bildirilmesinin ardından, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye 4 arama kurtarma personeli ile jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgeye ulaştıklarında ilk değerlendirmeyi yaptı ve tahliyenin güvenli bir şekilde gerçekleşmesi için Teşvikiye Belediyesine ait bir kepçe ile destek sağlandı.

GÜVENLİ BÖLGEYE TAHLİYE

Başlatılan çalışmalar sonucunda, mahsur kalan grup güvenli bir noktaya tahliye edildi. Kurtarılan bireylerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

