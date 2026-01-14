Yalova’da İçme Suyuna Deterjan Karıştıranlara Hapis Cezası

Olayın merkezinde Yalova var. 29 Ocak 2025 tarihinde, Yeşil Körfez Su Birliği Arıtma Tesisi çalışanları tarafından suda köpüklenme tespit edildi. Bu durum üzerine il genelindeki su kaynakları kesildi ve arıtma havuzundaki su tahliye edilerek temizlik işlemleri başlatıldı.

İÇME SUYU KÖPÜKLENDİ

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri sudan numune alarak inceleme sürecini başlattı. Jandarma ekipleri ise kentin temiz içme suyunu sağlayan Kurtköy Deresi’nde kimyasal madde atılmış olabileceği ihtimali üzerinde çalışmalara başladı. Arıtma tesisinde köpüklenen su cep telefonları ile görüntülenirken, önlem olarak tesisin 15 bin litre suyu tahliye edildi. Yapılan ilk analizlerde suyun hijyenik kullanımı açısından herhangi bir risk teşkil etmediğine karar verildi ve 24 saat sonra kent geneline yeniden su verilmeye başlandı. Detaylı incelemeler sonucunda sağlık açısından suyun herhangi bir tehdit oluşturmadığı tespit edildi.

MUHTARIN ARACI DERE ÇEVRESİNDE GÖRÜLDÜ

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde, daha önce Yeşil Körfez Su Birliği Arıtma Tesisi’nde görev yapmış ve sonradan işten çıkarılan Gökhan K., Ö.B., Selçuk A., muhtar Yüksel T. ve aynı köyde yaşayan N.U. gözaltına alındı. Jandarma tarafından incelenen güvenlik kameralarındaki görüntülerde, muhtar T.’nin aracının olay saatinde Kurtköy Deresi çevresinde olduğu belirlendi. İşlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Gökhan K., Ö.B. ve N.U., savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, ancak muhtar Yüksel T. ile Selçuk A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma devam ederken tutuklu bireylerden ikisi hakkında yapılan itirazla tahliye gerçekleşti ve Yüksel T. görevinden uzaklaştırıldı.

15 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ

Savcılığın gerçekleştirdiği soruşturma neticesinde, Gökhan K., Yüksel T. ve Selçuk A. hakkında Yalova Ağır Ceza Mahkemesi’nde “İçilecek sulara, yenilecek veya tüketilecek her çeşit besine zehir katarak, kişilerin hayatına ve sağlığına tehlikeye düşürecek şekilde hareket etmek” suçlamasıyla 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Yalova 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmaya, tutuksuz sanıklar eski muhtar Yüksel T., Selçuk A., Gökhan K. ve avukatları katıldı. Temizlik malzemelerini sağlayan firma yetkilisi tanık olarak dinlendikten sonra, sanıklar kendilerine yöneltilen suçlamaları reddederek beraat talep ettiler. Savcı, sanıkların “Şantaj”, “Tüketilecek şeylere zehir katma veya bozma”, “Çevrenin kasten kirletilmesi” ve “Halk arasında korku ve panik yaratma” gibi suçlardan ceza almasını istedi.

5’ER YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Savcının mütalaasında, numunelerde bulunan maddelerin insan sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratabilecek nitelikte olduğu belirtildi ve sanıkların 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması önerildi. Mahkeme, Yüksel T., Selçuk A. ve Gökhan K.’yi, suçu işleme şekli, sanıkların kastlarının yoğunluğu ve ortaya çıkan tehlikenin ciddiyeti göz önünde bulundurularak 5’er yıl hapis cezasına mahkum etti.