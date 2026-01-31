Yalova’da Kontrolden Çıkan Pikap Denize Düştü

Alınan bilgilere göre, Karpuzdere Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerinde Çınarcık yönünde ilerleyen 34 FB 9405 plakalı pikabın sürücüsü Emirhan Algan, kısa bir anlık dikkatsizlik nedeniyle direksiyon kontrolünü kaybetti.

DİREKSİYON HAKİMİYETİ KAYBEDİLDİ

Kontrolden çıkan araç, yol kenarında bulunan denize doğru düştü. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, sürücüyü Çınarcık Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Pikabın yolcusunun ise K.A. olarak belirlendiği ve kazayı hiçbir yaralanma olmadan atlattığı bilgisi edinildi.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Denize düşen araç, çekici ve itfaiye ekipleri tarafından güvenli bir şekilde çıkarıldı.