Yalova’da Teröristin Cenazesine Aile Sahip Çıkmıyor

Yalova’daki saldırıda üç polisin hayatını kaybettiği olay sonrası, ölü ele geçirilen terörist Zafer Umutlu’nun cenazesini kimse almıyor. Umutlu’nun amcası Metin Umutlu, “Ne ben, ne ailem bu cenazeye sahip çıkmıyoruz. Asla almayacağız. Sen devletime, polisime kurşun sıkıyorsan, ben de senin cenazeni almam.” şeklinde konuştu. Ayrıca, amca Umutlu, yeğeninin yılbaşında bir eylem gerçekleştirebileceğinden endişe ettikleri için polise üç gün önce şikayette bulunduklarını da belirtti.

CİNAYET VE TEHDİT

Zafer Umutlu isimli teröristin altı yıl önce Yalova’ya yerleştiğini ifade eden amca Metin Umutlu, “Önce sakalını uzatıp bıyıklarını kazıttı. İmana karşı, Kur’an’a karşı farklı söylemler geliştirdi.” dedi. Öldürülen teröristin kardeşinin, örgütteki diğer teröristlere karşı, “Kardeşimi yoldan çıkarttınız.” diyerek tepki gösterdiğini de ekleyen amca, bu sebeple yeğeninin kendilerine “Siz kafirsiniz, tağutsunuz. Sizin öldürülmeniz lazım. Cihat emri gelirse ilk sizi vuracağım.” şeklinde tehditte bulunduğunu aktardı.

OLAYIN GELİŞİMİ

Söz konusu olay, 29 Aralık 2025 tarihinde meydana gelmişti. Yalova’da gözaltı işlemi için belirlenen adrese giden emniyet güçleri, burada bulunan teröristler tarafından ateş açılması sonucu üç polis şehit oldu, sekiz polis ve bir bekçi de yaralandı. Evdeki altı terörist ise ölü olarak ele geçirildi.

YALOVA’NIN SEÇİMİ

Saldırının ardından, DAEŞ’in hücre evlerine yönelik operasyonlar devam ediyor. Ekipler, teröristlerin Yalova’yı tercih etme nedenlerini de araştırıyor. Güvenlik uzmanlarına göre bu tercih, Yalova’nın coğrafi avantajından kaynaklanıyor. Şehir, çevresinde İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Sakarya gibi büyükşehirler bulundurması ve kara ile deniz ulaşımının kolay olması nedeniyle illegal örgütler için uygun bir kaçış ve saklanma yeri olarak değerlendiriliyor.