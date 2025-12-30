Yalova’daki DAEŞ Operasyonunda 16 Şüpheli Yakalandı

İÇİŞLERİ BAKANI AÇIKLADI: 16 KİŞİ YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yalova’da dün gerçekleştirilen DAEŞ terör örgütüne yönelik operasyon kapsamında sosyal medya hesaplarından provokatif içerik paylaşan 16 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, “Yalova’da dün DEAŞ terör örgütüne yapılan operasyon ile ilgili sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşım yapan 16 şahıs yakalanmıştır. Sosyal medyada kaynağı belirsiz, manipülatif, olumsuz ve gerçek dışı paylaşımlar dezenformasyon üretmeye yöneliktir. Bu tür provokatif içerikli yayın yapanlar hakkında, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve Güvenlik Daire Başkanlığımız çalışmalarını sürdürmektedir. Vatandaşlarımızın yalnızca resmi kaynaklardan yapılan bilgilendirmeleri esas almalarını rica ediyoruz.” ifadesini kullandı.

YALOVA’DA ÜÇ POLİS ŞEHİT OLDU

Yalova’da gerçekleştirilen operasyonlar, terör örgütü DAEŞ’e karşı ülke genelinde devam eden mücadelenin bir parçası olarak öne çıkıyor. Emniyet güçleri, dün Yalova’da bir adrese düzenledikleri baskında silahlı saldırıyla karşılaşmış ve bu durum çatışmaya yol açmıştı. Bu çatışma sonucunda maalesef üç polis memuru şehit olurken, sekizi polis, biri bekçi olmak üzere toplamda dokuz kişi de yaralanmıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonda altı teröristin etkisiz hale getirildiğini aktarmıştı.

DAEŞ’E YÖNELİK OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Bu sabah, İstanbul ve Ankara’da da DAEŞ terör örgütüne yönelik kapsamlı operasyonlar gerçekleştirildi. İstanbul’daki operasyonlar sırasında 114 adrese eş zamanlı baskın yapıldığı bildirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin, Yalova’daki saldırıyı gerçekleştiren teröristlerle bağlantılı olduğu ve yılbaşı günü benzer bir saldırı düzenleme ihtimalinin bulunduğu belirtildi.