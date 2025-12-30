Yalova’daki Terör Operasyonunda 114 Adrese Baskın Yapıldı

Terör örgütü DAEŞ’e karşı gerçekleştirilen operasyonlar devam ediyor. Yalova’da dün meydana gelen çatışmada üç polis memurunun şehit düşmesinin ardından, bugün yeni baskınlar gerçekleştirildi. İstanbul’da yürütülen soruşturmalar kapsamında, iki ilde toplam 114 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Gece saat 01.00 itibariyle başlayan operasyonlarda, 110 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Emniyet güçleri, beş şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Operasyonla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamalarda bulundu. Yalova’daki saldırıya atıfta bulunarak, gözaltına alınan 41 kişinin bu saldırıyla bağlantılı olduğu kaydedildi. Açıklamada, bu şahısların yılbaşında benzer saldırılar gerçekleştirme ihtimalleri hakkında bilgi mevcut olduğu ifade edildi. Başsavcılığın açıklamasında, şu ifadeler yer aldı: “- Terör örgütü yanlısı olarak ilimizde faaliyet gösteren, sözde hocalığını/liderliğini yapan M.Y. isimli şahsın illegal ders/sohbet etkinlikleri düzenlediği, illegal mescit faaliyetleri kapsamında terör örgütüne taban kazanma amaçlı tebliğ çalışmalarını yaptığı, mescit genelinde fitre, zekat ve infak adı altında toplanan paraların mezkur terör örgütüne, Suriye’de kendilerine karşıt terör örgütleri kontrolündeki kamplarda -sözde- esir tutulan terör örgütü yanlılarına ve mescit bünyesinde faaliyet gösteren şahıslara yönelik eğitim ve medrese açmak amacıyla kullanıldığı yönünde bilgiler elde edildiği belirtildi. Bu kişilerden 32’sinin illegal mescitteki hoca, sorumlu ve katılımcı olarak faaliyet gösterdiği tespit edildi. – Ayrıca Yalova’daki saldırıyı gerçekleştiren şahıslarla bağlantılı 41, terör örgütü ile irtibatlı 13, sosyal medya üzerinden terör propaganda faaliyeti yürüten 14 şüpheli gözaltına alındı.”

ANKARA’DA DA GÖZALTI OPERASYONU

Ankara’da da DAEŞ’e yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü operasyonda, 11’i yabancı, 6’sı Türk vatandaşı olan toplam 17 şüpheli gözaltına alındı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, terör örgütü üyelerinin dijital materyallerin incelenmesi neticesinde deşifre edildiği belirtildi. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü ifade edildi.

YALOVA’DA ÜÇ POLİS ŞEHİT OLDU

DAEŞ’e yönelik ülke genelinde süren operasyonlar çerçevesinde, Yalova’da yapılan baskında, terör örgütü mensubu şahıslarla çatışma yaşandı. Bu çatışmada üç polis memuru şehit olurken, sekizi polis, biri bekçi olmak üzere toplam dokuz kişi yaralandı. İçişleri Bakanı, altı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.