Yalova SGK Avukatı Şiddetli Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti

YALOVA’DA AVUKATİ AĞIR YARALAYAN SALDIRI

Yalova’da, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü’nde çalışan avukat Zekeriya Polat, emeklilik talebi reddedilen bir kişi tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandı. Olay, günün 11.30 sıralarında meydana geldi. H.H. isimli şahsın emeklilik şartlarının oluşmadığı gerekçesiyle yapılan başvurusu, yargı sürecinde de olumsuz sonuçlandı. Ayrıca, kendisine 40 bin lira vekalet ücreti ve masraf tutarının tebliğ edildiği aktarıldı.

TARTIŞMA SONRASI ATEŞ AÇILDI

H.H.’nin, kendisine tebliğ edilen kararın ardından Yalova Sosyal Güvenlik Kurumu binasına gelerek avukat Polat ile odasında görüşme gerçekleştirdiği sırada aralarında tartışma çıktığı bildirildi. Çıkan gerginlik sonrası, H.H. tabancayla ateş açarak Polat’ı ağır yaraladı. Yaralı avukata olay yerinde sağlık ekipleri tarafından acil müdahale yapılırken, daha sonra hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Ancak, Polat’ın hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi.

SALDIRGAN POLİSE TESLİM OLDU

Olayın ardından H.H., tabancasını yere bırakarak olay yerine gelen güvenlik güçlerine teslim oldu ve gözaltına alındı. Ayrıca, Polat’ın engelli kadrosunda çalıştığı ve 2 yaşında bir çocuğu bulunduğu bilgisi verildi.

