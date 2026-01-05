Yamagata Eyaleti Rekor Kiraz Satışına Ev Sahipliği Yaptı

JAPONYA’DA KİRAZ REKORU KIRILDI

Japonya’nın kuzeydoğusunda yer alan Yamagata eyaleti, kiraz üretiminde göz dolduran bir başarıya imza attı. Yılın ilk tarım ürünleri müzayedesinde sahneye çıkan premium “Sato Nishiki” kirazları, alıcıların yoğun ilgisini topladı. Tokyo’daki toptancı pazarında gerçekleştirilen açık artırmada, bir kutu kiraz tam 1,8 milyon yene (yaklaşık 495 bin TL) satılarak tarihinin en yüksek rakamlarından birine ulaştı.

Yapılan satış analizlerine göre, kutu içerisindeki her bir kirazın fiyatı 26 bin yeni (7 bin 100 TL) ile rekor seviyelere ulaştı. Benzer bir hareketlilik, kirazların üretim merkezi olan Tendo kentinde de gözlemlendi. Bu müzayedede, sadece 68 adet kiraz bulunan özel bir kutu 1,55 milyon yene (426 bin TL) el değiştirdi. Bu astronomik fiyatla, ikinci el bir otomobil almak mümkün hale geliyor.

Bu yüksek fiyatların arkasında, meyvelerin kalitesinin yanı sıra uygulanan ileri yetiştirme yöntemleri yer alıyor. Normalde yaz başında olgunlaşan kirazlar için üreticiler, “ultra-forced” (aşırı zorlanmış) adı verilen gelişmiş bir tekniği uyguluyor. Kirazların bu denli erken ve mükemmel bir şekilde sofralara ulaşması, doğanın taklit edilmesi ile sağlanıyor. Üreticiler; -Ağaçları özel soğutma sistemleri ile dondurarak yapay bir kış mevsimi yaratıyor. -Sonrasında bu ağaçları sıcak seralara taşıyarak bahar atmosferi oluşturuyor. -Bu yöntem sayesinde, hasat zamanı, ürünlerin pazarda en az olduğu döneme çekilerek satışa sunuluyor.

Japonya’da mevsimin ilk ürünlerini yüksek fiyatlarla almak, hem bir prestij göstergesi hem de bereketli bir yıl dileği olarak değerlendiriliyor. “Sato Nishiki” kirazlarının ulaştığı bu rekor fiyat, Japon tarım teknolojisinin başarısını ve lüks meyve pazarındaki güçlü talebe işaret ediyor.