Yangın Dumanı Trafik Kazasına Yol Açtı

YANGININ NEDENİ VE GÜVENLİK RİSKİ

Kırklareli’nin Babaeski ile Lüleburgaz ilçeleri arasında anızlık alanda meydana gelen yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Yangından kaynaklanan yoğun duman, D100 karayolunda görüş mesafesinin azalmasına neden oldu.

ZİNCİRLEME KAZA VE BİLGİLER

Yolda oluşan duman nedeniyle yaşanan zincirleme trafik kazasında 6 araç birbirine çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı ve yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla birlikte Lüleburgaz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Ayrıca, kısa süre kapalı kalan Avrupa Otoyolu ve D100 karayolu, tekrar ulaşıma açıldı.

