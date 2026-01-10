Yangın Ortaca Sanayi Sitesi’nde Araçları Tehdit Etti

yangin-ortaca-sanayi-sitesi-nde-araclari-tehdit-etti

Yangın, Ortaca Sanayi Sitesi’nde akşam saatlerinde ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre, park halindeki bir araçta henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın meydana geldi. Alevler hızla büyüyerek çevredeki diğer araçlara ve iş yerlerine sıçradı.

İTFAİYE VE POLİS SEVK EDİLDİ

112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbar sonrası, bölgeye itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına müdahale etti. Uzun bir uğraş sonucunda alevler kontrol altına alındı.

CANLI HAFİF HASARLAR MEYDANA GELDİ

Yangın sonucunda 1 minibüs tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Ayrıca, 2 minibüs, 1 otomobil ve 1 iş yerinin de zarar gördüğü belirtildi.

