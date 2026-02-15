Yangın: Oto Döşeme Dükkanı Küle Döndü

Yangın, Sümer Mahallesi’nde bulunan Oto Döşeme atölyesinde yaşandı.
ELEKTRİK KONTAGINDAN ÇIKTIĞI TAHMİN EDİLİYOR
Alınan bilgilere göre, elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangını gören çevredeki esnaf hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi.
KONTROL ALTINA ALINDI
Kısa sürede yangın mahalline ulaşan ekipler, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangının söndürülmesinin ardından ekipler, soğutma çalışmaları gerçekleştirmeye başladı.