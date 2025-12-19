Yapay Zeka Destekli Tarımda 450 Ton Çilek Üretimi

Bilgi iletişim teknolojileri ve savunma sanayi alanında faaliyet gösteren bir şirket, tarım alanında yenilikçi bir proje başlattı. Şirket, bir iştiraki ile birlikte Adana’nın Karataş ilçesinde 50 dönümlük bir alanda topraksız sera kurarak yapay zeka destekli tarımsal üretime başladı. Bu serada, dronlar ve yüksek çözünürlüklü kameralar ile sensörler sayesinde sıcaklık, nem, pH ve besin değerleri gibi veriler anlık olarak analiz ediliyor. Yapay zeka destekli sistemler sayesinde çileklerin hastalık durumu, beslenmesi ve hasat zamanı sürekli takip ediliyor; üretim sürecinden hasat aşamasına kadar tüm süreçler optimize ediliyor.

450 TON ÜRETİM, 7 ÜLKEYE İHRACAT

Kasım 2024 ile Temmuz 2025 arasında seradan toplamda 450 ton çilek hasat edildi. Bu üretimin yüzde 30’u, İngiltere, Malezya, Singapur, Suudi Arabistan, Rusya, Kazakistan ve Mauritius gibi 7 farklı ülkeye ihraç edildi. Akıllı tarım uygulamalarının kalite ve verim artışına önemli katkılar sağladığı belirtildi.

TEKNOLOJİYLE VERİM ARTACAK

Bir yetkili, yapay zekanın tarımda verimliliği artırma konusunda belirgin sonuçlar verdiğini belirtti. “Tarımda yapay zeka uygulamalarının meyvelerini alma aşamasındayız. İlk olarak gübreleme sistemlerini adapte ettiğimiz yazılım ve teknolojik eklemelerle verim artışını gözlemledik.” ifadelerini kullandı. Serada kullanılan sensörler ve kameraların anlık veri sağladığına dikkat çeken yetkili, “Gübre miktarı, mineral türü, ısı, nem ve suyun pH değeri gibi birçok değer anlık olarak takip ediliyor. Bu teknolojiyi kullandıkça verimin daha da arttığını gözlemliyoruz.” açıklamasında bulundu. Şirket, ihracat oranını kısa sürede yüzde 50’ye çıkarma hedefinde.