Yapay Zeka Kullanımında Yeni Adımlar

YAPAY ZEKÂ TEKNOLOJİLERİNE YATIRIM

Bakan Kacır, sosyal medya hesabı X üzerinden Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’in yaptığı paylaşımı dikkate alarak yapay zeka ile ilgili süreçler hakkında bilgi verdi. Bakan Şimşek’in “Sahte belge düzenleme ve haksız iade talep etme riski yüksek mükellefleri yapay zeka teknolojilerinden faydalanarak tespit etmek amacıyla TÜBİTAK Yapay Zeka Enstitüsü ile bir proje başlattık” ifadesi üzerine Kacır, bu projelerin toplum için önemine vurgu yaptı.

ÜLKE İÇİN YENİ PROJELER

Kacır, TÜBİTAK Yapay Zeka Enstitüsünün yapay zekanın en üst düzeyde kullanılabilmesi için çalıştığını belirtti. “Bugüne kadarki TÜBİTAK yapay zeka çağrılarımız ile firmalarımızın ve kamu kurumlarımızın ihtiyaç duyduğu yapay zeka çözümlerinin ülkemizde geliştirilmesi için 30 farklı alanda projeleri destekledik” diye ekledi. Ayrıca, büyük veri analizi ve yapay zeka araştırmaları için 35 bin dizüstü bilgisayar gücüne eşdeğer süper bilgisayar ARF’in devreye alındığını ifade etti.

DÜNYA ÇAPINDA FIRSATLAR

Kacır, Türkiye’nin üyesi olduğu Yüksek Başarımlı Hesaplama Ortak Girişimi (EuroHPC JU) ile dünyanın 8’inci süper bilgisayarına erişim sağladığını da vurguladı. Yapay zekanın çeşitli alanlarda verimlilik artışı getireceği konusunda kesin bir inanç sergileyen Kacır, Türkiye’nin bu teknolojiden daha fazla faydalanacağını açıkladı.