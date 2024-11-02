Yapay Zekadan Daha Fazla Yararlanacağız

YAPAY ZEKA ENSTİTÜSÜ’NÜN ÇALIŞMALARI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Yapay Zeka Enstitüsü’nün kurumların yapay zekadan en üst düzeyde yararlanması için faaliyet gösterdiğini vurguladı. Kacır, “Pek çok alanda verimlilik artışı getiren yapay zekadan daha fazla faydalanacağız.” dedi.

SAHTE BELGELERİN BELİRLENMESİNDE YAPAY ZEKANIN KATKISI

Bakan Kacır, sosyal medya platformu X’te Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’in “Sahte belge düzenleme ve haksız iade talep etme riski yüksek mükellefleri yapay zeka teknolojilerinden faydalanarak tespit etmek amacıyla TÜBİTAK Yapay Zeka Enstitüsü ile bir proje başlattık” açıklamasına atıfta bulundu. Kacır, yapay zeka konusundaki çalışmalarla ilgili daha fazla bilgi vererek, “Bugüne kadarki TÜBİTAK yapay zeka çağrılarımız ile firmalarımızın ve kamu kurumlarımızın ihtiyaç duyduğu yapay zeka çözümlerinin ülkemizde geliştirilmesi için 30 farklı alanda projeleri destekledik.” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

SÜPER BİLGİSAYAR VE PROJE DESTEKLERİ

Bakan Kacır, büyük veri analizi ve yapay zeka araştırmalarında kullanılmak üzere devreye aldıkları 35 bin dizüstü bilgisayar gücündeki süper bilgisayar ARF sayesinde önemli bir gelişme kaydettiklerini belirtti. Üyesi oldukları Yüksek Başarımlı Hesaplama Ortak Girişimi (EuroHPC JU) ile dünyanın 8’inci süper bilgisayarına erişim imkanı sağladıklarını ifade etti. Kacır, pek çok alanda verimlilik artışı getiren yapay zekadan daha fazla yararlanacaklarını yineledi.