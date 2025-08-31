Yaren Leylek Eylül’süz Göçtü!

YAREN’İN ERKEN GÖÇÜ

Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Leylek Köyü’nün simgesi olarak bilinen Yaren leylek, bu sene göç yolculuğuna beklenenden daha erken çıktı. Her yıl milyonlarca kişinin ilgiyle takip ettiği Yaren, Eylül ayı gelmeden yuvasını terk ederek Afrika’ya doğru kanat çırpmaya başladı. Balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostluk sayesinde bilinirlik kazanan Yaren, bu yıl da köy halkını ve takipçilerini heyecanlandırdı. Mart ayında köyüne dönerek balıkçı kayığına konuk olan Yaren, bu sefere Eylül’ü beklemedi.

YAREN YOLA ÇIKTI

Yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, sosyal medya hesabında Yaren’in göç yoluna çıktığını duyurdu. Tüydeş, “Ve Yaren yola çıktı. Martta gelişini saat saat beklediğimiz Yaren’imiz dünden beri ortalıkta gözükmüyor. Bu yıl eylülü beklemeden gitti. Adem Amca dünden beri belki gelir diye beklemiş ama bugün de hiç gözükmeyince gittiklerinden emin olduk. Yolları açık olsun.” ifadeleriyle durumu aktardı.

TÜRKİYE’NİN SEVGİLİSİ

Yaren, Türkiye’nin en çok takip edilen leyleği halinde göç yolculuğunu devam ettiriyor. Her yıl binlerce insan tarafından ilgiyle izlenen bu sefer, Eskikaraağaç Leylek Köyü’nü doğa turizminin önemli duraklarından biri haline getiriyor. Yaren ve Adem Yılmaz arasındaki bu özel dostluk, köyün turizm potansiyelini artırıyor.