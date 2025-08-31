Yaren Leylek, Eylül’ü Beklemeden Gitti

YAREN’İN GÖÇ SEZONU Bİ ÇOK ERKEN BAŞLADI

Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Leylek Köyü’nün sembolü olan ünlü Yaren leylek, bu yıl göç yolculuğuna beklenen süreden daha önce başladı. Her yıl milyonlarca insanın ilgiyle takip ettiği Yaren, Eylül ayı gelmeden yuvasını terk ederek Afrika’ya doğru yola çıktı. Balıkçı Adem Yılmaz ile geliştirdiği dostluk sayesinde adını duyuran Yaren, 14. yılında da köy halkını ve takipçilerini heyecanlandırdı. Mart ayında köyüne geri dönen Yaren, balıkçı kayığında konuk olarak bir süre geçirdikten sonra göçü için Eylül’ü beklemeyerek havalandı.

YAREN ARTIK YOLA ÇIKTI

Yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Yaren’in artık göç yolculuğuna başladığını duyurdu. Tüydeş, “Ve Yaren yola çıktı. Martta gelişini saat saat beklediğimiz Yaren’imiz dünden beri ortalıkta gözükmüyor. Bu yıl eylülü beklemeden gitti. Adem Amca dünden beri belki gelir diye beklemiş ama bugün de hiç gözükmeyince gittiklerinden emin olduk. Yolları açık olsun” sözleriyle Yaren’in durumunu aktardı.

YAREN TÜRKİYE’NİN GÖZBEBEĞİ

Türkiye’nin en çok takip edilen leyleği unvanını kazanan Yaren’in göç yolculuğu, her yıl binlerce kişi tarafından ilgiyle izleniyor. Eskikaraağaç Leylek Köyü, bu özel dostluğun getirdiği etkiyle doğa turizminin önemli noktalarından biri haline gelmiş durumda.