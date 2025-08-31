Yaren Leylek, Eylül’ü Beklemeden Gitti!

EKSİKARAAĞAÇ LEYLEK KÖYÜ’NDE YAREN’İN ERKEN GÖÇÜ

Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Leylek Köyü’nün sembolü olan ünlü Yaren leylek, bu yıl göç yolculuğuna beklenmedik bir şekilde erkenden başladı. Her yıl milyonlarca insanın ilgisini çeken Yaren, Eylül ayı gelmeden yuvasını terk ederek Afrika’ya doğru kanat çırpdı. Balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostluk sayesinde adını duyuran Yaren, 14’üncü yılında da hem köy halkını hem de takipçilerini heyecanlandırdı. Mart ayında köyüne dönüp balıkçı kayığında konuk olan Yaren, bu yıl göç için Eylül’ü beklememeyi tercih etti.

Yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Yaren’in göç yoluna çıktığını duyurdu. Tüydeş, “Ve Yaren yola çıktı. Martta gelişini saat saat beklediğimiz Yaren’imiz dünden beri ortalıkta gözükmüyor. Bu yıl eylülü beklemeden gitti. Adem Amca dünden beri belki gelir diye beklemiş ama bugün de hiç gözükmeyince gittiklerinden emin olduk. Yolları açık olsun.” şeklinde ifadeler kullandı.

TÜM TÜRKİYE’NİN SEVGİLİSİ

Türkiye’nin en çok takip edilen leyleği olan Yaren, her yıl göç yolculuğuyla binlerce insanın dikkatini çekiyor. Eskikaraağaç Leylek Köyü, bu özel dostluğun etkisiyle doğa turizminin önemli yerlerinden biri olmayı sürdürüyor. Yaren’in yolculuğu, hem yerel halkı hem de doğa tutkunlarını bir araya getiriyor ve bu durumda bölgenin turizmine katkı sağlıyor.