Yargı Hizmetlerinde Kararlılık Vurgusu: Akın Gürlek Açıklamalarda Bulundu

yargi-hizmetlerinde-kararlilik-vurgusu-akin-gurlek-aciklamalarda-bulundu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı hizmetlerinin iyileştirilmesine yönelik sürdürülen çabaları duyurdu. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Gürlek, “Ticaret davalarındaki sürecin uzamasının önüne geçmek ve yeknesaklığı sağlamak amacıyla adımlarımızı kararlılıkla atıyoruz.” ifadelerini kullandı.

YARGI ÇEVRELERİ YENİDEN DÜZENLENİYOR

Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) yayımladığı bir kararla Bakırköy, İstanbul Anadolu ve Küçükçekmece asliye ticaret mahkemelerinin yargı çevreleri, kendi ağır ceza mahkemeleri yargı çevresinden ayrıldığını belirten Gürlek, şunları aktardı: “İstanbul asliye ticaret mahkemelerinin yargı çevresi ‘İstanbul’un mülki sınırları’ olarak belirlendi. Bakırköy, İstanbul Anadolu ve Küçükçekmece asliye ticaret mahkemelerinin faaliyetlerinin durdurulma tarihi itibarıyla uygulanacak kararla bu mahkemelerde bulunan dosyalar, İstanbul asliye ticaret mahkemelerine devredilecek.”

YARGI HİZMETLERİ SÜREKLİ GELİŞİYOR

Gürlek, yargı hizmetlerinin en etkin biçimde sunulmasını, ticari davaların en kısa sürede sonuçlanmasını ve ticari güvenin artırılmasını sağlamak amacıyla çalışmaların kesintisiz devam edeceğini bildirdi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Ekonomist Şener’den Altın Fiyatları İçin Önemli Uyarılar

Altın fiyatları, artan jeopolitik gerilimlerle dalgalanıyor. Ekonomist Prof. Dr. Sefer Şener, İran'daki gelişmelerin etkisini vurgulayıp fiyatların yükselebileceğini açıkladı.
Gündem

Nottingham Forest Fenerbahçe’yi Mağlup Ederek Avantaj Elde Etti

Fenerbahçe'nin kendi sahasında Nottingham Forest'a 3-0 yenilmesi, İngiliz medyasında geniş bir şekilde haberleştirildi. Bu sonuç, dikkat çekici bir sportfif gelişme olarak değerlendirildi.
Gündem

Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten Yargı Hizmetleri Çağrısı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, ticaret davalarının süresini kısaltmak ve süreçte standart sağlamak için kararlı adımlar atacaklarını açıkladı.
Gündem

Trump’tan Uzaylı Bilgisi Açıklama Talimatı

Barack Obama'nın "Uzaylılar gerçek" açıklamasının ardından, Donald Trump, Savaş Bakanı'na uzaylılar ve UFO'larla ilgili hükümet belgelerinin açıklanması için talimat verdi.
Gündem

Uyuşturucu Testleri Artık Çok Sayıda Sektörde Zorunlu

Son aylarda Türkiye'de uyuşturucu operasyonları artarken, ünlü isimlerin uyuşturucu testlerinin pozitif çıkması, işverenlerin madde testi istemesine neden oldu.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.