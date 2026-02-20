Yargı Hizmetlerinde Kararlılık Vurgusu: Akın Gürlek Açıklamalarda Bulundu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı hizmetlerinin iyileştirilmesine yönelik sürdürülen çabaları duyurdu. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Gürlek, “Ticaret davalarındaki sürecin uzamasının önüne geçmek ve yeknesaklığı sağlamak amacıyla adımlarımızı kararlılıkla atıyoruz.” ifadelerini kullandı.

YARGI ÇEVRELERİ YENİDEN DÜZENLENİYOR

Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) yayımladığı bir kararla Bakırköy, İstanbul Anadolu ve Küçükçekmece asliye ticaret mahkemelerinin yargı çevreleri, kendi ağır ceza mahkemeleri yargı çevresinden ayrıldığını belirten Gürlek, şunları aktardı: “İstanbul asliye ticaret mahkemelerinin yargı çevresi ‘İstanbul’un mülki sınırları’ olarak belirlendi. Bakırköy, İstanbul Anadolu ve Küçükçekmece asliye ticaret mahkemelerinin faaliyetlerinin durdurulma tarihi itibarıyla uygulanacak kararla bu mahkemelerde bulunan dosyalar, İstanbul asliye ticaret mahkemelerine devredilecek.”

YARGI HİZMETLERİ SÜREKLİ GELİŞİYOR

Gürlek, yargı hizmetlerinin en etkin biçimde sunulmasını, ticari davaların en kısa sürede sonuçlanmasını ve ticari güvenin artırılmasını sağlamak amacıyla çalışmaların kesintisiz devam edeceğini bildirdi.