“Yargı Paketi Görüşmeleri TBMM’de Başlıyor”

HAFTALIK ÇALIŞMA BAŞLIYOR

AA muhabirinin edindiği bilgiler doğrultusunda, Genel Kurul haftalık çalışmasına 5 Kasım Salı günü başlayacak. Bu toplantıda, kamuoyunda “9. Yargı Paketi” olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmeleri sürecek.

YARGI PAKETİNDE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

9. Yargı Paketi çerçevesinde, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı’nda soru sayısı 100’den 120’ye çıkarılacak. Ayrıca, Hakim ve Savcı Yardımcılığı Mülakatı’na çağrılacak aday sayısında da bir değişim gerçekleşecek; ilan edilen kadro sayısının bir katı fazlası aday mülakata çağrılacak.