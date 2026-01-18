Yargı Paketiyle B Sınıfı Ehliyet Değişimleri Bekleniyor

Şubat ayında Meclis gündemine gelmesi planlanan 12. Yargı Paketi, ehliyet sisteminde köklü bir değişiklik öngörüyor. 2023 ve 2024 yıllarında yapılan önceki düzenlemelerle birlikte 125 cc sınırı oldukça dikkat çekmiş ve trafikte motosiklet sayısında önemli bir artış yaşanmıştı. İçişleri Bakanlığı’nın yeni hazırlıkları doğrultusunda; B sınıfı ehliyet sahiplerinin ek bir ehliyet sınavı olmaksızın, yalnızca belirli bir eğitim veya sınav şartı ile 250 cc’ye kadar olan motosikletleri kullanabilmesi mümkün hale geliyor.

YENİ DÜZENLEME İHTİYACI

Uzmanlar ve motosiklet dernekleri, şehirler arası yolculuklarda 125 cc sınırının yetersiz kaldığını vurgulayarak bu durumu bakanlığa iletmişti. Getirilen 250 cc düzenlemesi, şehirler arası ulaşımın B sınıfı ehliyet ile daha güvenli ve erişilebilir olmasını sağlayacak. Şubat 2026’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulması planlanan yeni pakette, yalnızca ehliyet kapsamı değil, aynı zamanda sürücü sınıfları arasındaki geçişlerin de sadeleştirilmesi öngörülüyor. İddialara göre, B sınıfından yüksek hacimli motosiklet ehliyetine geçişteki prosedürler de belirgin bir şekilde azaltılacak.

MEVCUT DÜZENLEMENİN DETAYLARI

Mevcut sistemde B sınıfı ehliyetle 125 cc motor kullanabilmek için en az iki yıllık ehliyet sahibi olma ve direksiyon eğitimi gibi şartlar aranmaktadır. Yeni 250 cc düzenlemesinde de benzer tecrübe gereklerinin korunması bekleniyor. Bu değişiklikler, sürücülerin daha geniş bir araç yelpazesine erişmesini sağlarken, trafik güvenliğini de artırmayı amaçlıyor.