Yargıda 34 Hakim ve Savcının Görev Yeri Değişti

HÂKİMLER VE SAVCILARDA GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi, adli yargıda önemli değişiklikler içeren yeni bir kararnameyi uygulamaya koydu.

GÖREV YERLERİ DEĞİŞTİ

Bu çerçevede, toplam 34 hakim ve savcının görev yerleri yenilendi. HSK tarafından gerçekleştirilen bu değişikliklerin detayları, ilgili kurumun internet sitesi aracılığıyla kamuoyuna duyuruldu.

GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ

Yeni kararnamede öne çıkan isimler arasında; Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı görevini yürüten Zümra Yılmaz’ın, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına atanması yer alıyor. Ayrıca, Antalya Cumhuriyet Savcısı Behçet Tufan Turan, Antalya Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine geçerken, Adalet Bakanlığı İç Denetçisi Seyit Ahmet Alperen, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına getirildi.

BİRÇOK ATAMA YAPILDI

Atamalar arasında, Bakırköy Hakimi Pınar Şafak’ın Bakırköy Ticaret Mahkemesi Başkanlığına, Adalet Bakanlığı Tetkik Hakimi Fettah Çavuş’un Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Daire Başkan Adnan Korkmaz’ın da Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına atanması dikkat çekiyor. Antalya Cumhuriyet Başsavcıvekili Gürkan Kütük, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına geçerken, Bakırköy Hakimi Özgür Kuzulu İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına tayin edildi.

DEVAM EDEN DEĞİŞİKLİKLER

Adalet Bakanlığı Tetkik Hakimi Tahsin Mutlu, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına atanırken, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi Kenan Uzun da Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına geçiş yaptı. Diğer yapılan atamalar ise, Adalet Bakanlığı Tetkik Hakimi Ali Canbolat’ın Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına, Adalet Bakanlığı Tetkik Hakimi Yurdagül Keskin’in Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına ve Ankara Hakimi Osman Elma’nın Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına atanmasıyla devam ediyor.

DAHA FAZLA ATAMA DETAYI

İzmir Cumhuriyet Savcısı Yaşar Tanrıverdi, Karşıyaka Cumhuriyet Savcılığına, Antalya Cumhuriyet Savcısı Mehdi Özçoban ise Antalya Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine atanmış durumda. Ayrıca, Adalet Bakanlığı Tetkik Hakimi Abdulkadir Kutluk, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına, Korkuteli Cumhuriyet Savcısı Zübeyde Dalgülge Şengül de Antalya Cumhuriyet Savcılığına yerleştirildi.

SON DAKİKA ATAMALARI

Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı Ahmet Kuşak, Antalya Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine atanırken, Kemer Cumhuriyet Savcısı Doğancan İnce, Antalya Cumhuriyet Savcılığına geçmiş bulunuyor. Nevşehir Cumhuriyet Savcısı Hilmi Kahveci, Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığına, Adalet Bakanlığı Tetkik Hakimi Özlem Parlar ise Ankara Cumhuriyet Savcılığına atanmıştır. Finike Cumhuriyet Savcısı Yasir Aksoy, Antalya Cumhuriyet Savcılığına, Hanak Cumhuriyet Savcısı Rezzan Yıldız, Yargıtay Tetkik Hakimliğine, Karacabey Cumhuriyet Başsavcısı Batuhan Kılınç, Kemer Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine ve Serik Cumhuriyet Savcısı Yunus Emre Özdemir de Antalya Cumhuriyet Savcılığına atanarak görevlerine başlayacaklar.