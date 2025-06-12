Yargıtay’dan 5 Yıllık İzin Ücreti Kararı

YILLIK İZİN ÜCRETLERİNDE ZAMAN AŞIMI SÜRESİ GÜNCELLENDİ

Kullanılmayan yıllık izin ücretlerinin tahsilatında ne kadar zaman aşımı süresinin uygulanacağı, uzun süredir çalışanlar ve işverenler arasında bir tartışma konusu oluyordu. Yargıtay, bu konuda önemli bir içtihat değişikliğine giderek belirsizliği sona erdirdi. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, geçmişte 2012 ile 2017 yılları arasında sona eren iş sözleşmeleri için 10 yıllık zaman aşımını esas almıştı. Ancak 2020 yılında iş davalarına bakan dairelerin birleştirilmesiyle bu görüş yeniden değerlendirildi. Yeni içtihada göre, bu döneme ait kullanılmayan yıllık izin ücretlerinde artık 5 yıllık zaman aşımı süresi uygulanacak.

GEÇMİŞ DÖNEMDE ZAMAN AŞIMI UYGULAMALARI

1 Temmuz 2012’den önce yıllık izin ücretleri için belirlenen 5 yıllık zaman aşımı, bu tarihte yürürlüğe giren Türk Borçlar Kanunu ile birlikte 10 yıla çıkarılmıştı. Ancak, 25 Ekim 2017’de yürürlüğe giren İş Mahkemeleri Kanunu ile birlikte işçi alacaklarına ilişkin zaman aşımı süresi tüm alacak türlerinde 5 yıl olarak belirlenmişti. Kanundaki geçici maddeye göre, 25 Ekim 2017’den önce başlamış olan zaman aşımı süreleri eski hükümler doğrultusunda (10 yıl) işlemeye devam edecek. Ancak süresi henüz dolmamış alacaklar için, 5 yılı geçen mevcut düzenleme geçerli olacak.

İş Kanunu’na göre, işçinin kullanmadığı yıllık izinlerin ücretine hak kazanması, yalnızca iş sözleşmesinin sona ermesiyle mümkün hale geliyor. İzin ücreti, işçinin işten ayrıldığı tarihteki brüt maaşı üzerinden hesaplanıyor ve zaman aşımı süresi de bu tarihten itibaren başlıyor. İşçinin işten çıkış şekli bu konuda belirleyici bir faktör değil. Yani işveren tarafından haklı nedenle çıkarılmış olsun ya da çalışan kendi isteğiyle işten ayrılmış olsun, kullanılmayan yıllık izin ücretinin ödenmesi gerekiyor. Yargıtay’ın içtihadındaki bu değişiklik, çalışanların hak arama süresi açısından önemli sonuçlar doğururken, işverenlerin de yükümlülüklerini gözden geçirmesini gerektiriyor. Çalışanların hak kaybı yaşamamaları için zaman aşımı süresini dikkatle takip etmeleri gerektiği özellikle vurgulanıyor.