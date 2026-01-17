Yargıtay’dan Avukatlık Ücreti Üzerine Önemli Uyarı

YARGITAY’DAN TÜKETİCİ DAVALARINA İLİŞKİN ÖNEMLİ KARAR

Yargıtay, özellikle düşük meblağlı alacak davalarında yasal haklarını aramak isteyen bireylerin dikkatini çeken önemli bir açıklama yaptı. 17 Ocak 2026 tarihli resmi belgedeki karar, 999.9 liralık ürün için yapılan tüketici hakem heyeti başvurusu ve sonrasında açılan itiraz davasını kapsıyor. Dava süreci sonucunda tüketici hakem heyeti, tüketiciyi haksız bulurken, anlaşmazlığı mahkemeye taşıma kararı alındı. Mahkeme, bilirkişi raporuna dayanarak, yine aynı şekilde tüketiciyi haksız buldu ve bu nedenle tüketici aleyhine 15 bin liralık avukatlık vekalet ücreti ödenmesine hükmetti. Böylece, tüketici 999.9 liralık ürün için açtığı davayı kaybetmesi durumunda 15 bin lira vekalet ücreti ödemek zorunda kalabilecekti.

YARGITAY, AVUKATLIK ÜCRETİ TARTIŞMASINI GÜNDEME GETİRDİ

Bu karar, Adalet Bakanlığı’nın dikkatini çekti ve bakanlık, kararı kanun yararına temyiz etme yoluna gitti. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, dosyayı inceledikten sonra, tüketicinin 999 liralık talebine karşılık, karşı tarafa 15 bin lira avukatlık ücreti ödemek zorunda kalmasının sebeplerini araştırdı. Yüksek Mahkeme, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ve bu tarifede yer alan 13. maddeyi göz önüne alarak karar verdi. Yargıtay, tarifedeki maddelerin net olması gerektiğinin altını çizerek, mahkemenin reddedilen miktarın üzerine çıkmaması gerektiğini belirtti. Bu çerçevede, 15 bin liralık avukat vekalet ücretinin belirlenmesinin uygun olmadığını ifade etti. Kararda, “Mahkemece reddedilen miktarı geçmeyecek şekilde davacı vekili lehine 999,9 lira vekalet ücreti hükmedilmesi gerekirken, hatalı değerlendirme ile yazılı şekilde davalı vekili lehine 15 bin TL maktu vekalet ücretine hükmedilmesi usul ve yasaya aykırıdır.” ifadesine yer verildi.

AVUKATLIK ÜCRETİ SORUNU TÜKETİCİLERİ ETKİLİYOR

Yargıtay’ın bu kararı, tüketici hakem heyetleri aracılığıyla düşük bedelli alacaklar için yargı yoluna başvurmaktan çekinen bireyler için oldukça önem arz ediyor. Şu an tüketici mahkemelerindeki vekalet ücreti 22 bin 500 lira seviyesine ulaştı. Örneğin, 10 bin liralık bir ayakkabı için çözüm arayan bir tüketici, hakem heyetinde sorununu çözemediğinde, mahkeme aşamasına geçerse ve davayı kaybederse, karşı tarafa 22 bin 500 lira avukatlık vekalet ücreti ödemek durumunda kalabilir.