Yargıtay’dan Avukatlık Ücretine Dikkat Çekici Karar

YARGITAY’DAN ÖNEMLİ KARAR

Yargıtay, özellikle tüketici davalarında düşük bedelli alacaklar konusunda yasal hak arayanların dikkatine önemli bir hatırlatma sundu. 17 Ocak 2026 tarihinde resmi gazete aracılığıyla duyurulan bir kararda, 999.9 liralık bir ürün için tüketici hakem heyetine yapılan başvurunun ardından açılan itiraz davası detaylı bir şekilde ele alındı. Dava süreçlerine göre, tüketici hakem heyeti tarafından tüketici haksız bulunmuş ve taraflar arasındaki anlaşmazlık mahkemeye taşınmıştı.

MAHKEME KARARI TİTİZCE DEĞERLENDİRİLDİ

Mahkeme, bilirkişi raporuna ve dosya içeriğine dayanarak tüketicinin haksız olduğuna hükmederek, 15 bin lira avukatlık vekalet ücreti ödenmesine karar verdi. Bu durumda, tüketici, 999,9 liralık ürün için başlattığı davayı kaybetmesi sonucunda 15 bin lira avukatlık ücretiyle karşı karşıya kalmış oluyordu. Adalet Bakanlığı, durumu değerlendirerek bu kararı kanun yararına temyiz etti.

TÜKETİCİ HAKLARI İÇİN ÖNEMLİ UYARI

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, dosyayı inceleyerek davacının 999 liralık talebine karşılık, karşı tarafa 15 bin lira avukatlık ücreti ödemek zorunda kalmasını tartıştı. Yüksek Mahkeme, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin 13. maddesini göz önünde bulundurarak bu kararın uygun olmadığını belirtti. Kararda, “Mahkemece reddedilen miktarı geçmeyecek şekilde davacı vekili lehine 999,9 lira vekalet ücreti hükmedilmesi gerekirken, hatalı değerlendirme ile yazılı şekilde davalı vekili lehine 15 bin TL maktu vekalet ücretine hükmedilmesi usul ve yasaya aykırıdır.” ifadelerine yer verildi.

Tüketime yönelik bu Yargıtay kararı, düşük bedelli alacaklar için yargı yoluna başvurmaktan çekinen vatandaşları yakından ilgilendiriyor. Şu anda tüketici mahkemelerinde vekalet ücreti 22 bin 500 lira olarak belirlenmiş durumda. 10 bin liralık bir ayakkabı için tüketici hakem heyetinde sorununu çözemeyen bir tüketici, mahkemeye taşınması durumunda davayı kaybettiği takdirde 22 bin 500 lira avukatlık vekalet ücreti ödemek zorunda kalabiliyor.