Yargıtay’dan Emsal Boşanma Kararı: Evlilikte Gizli Psikolojik Sorunlar Belirleyici Oldu

yargitay-dan-emsal-bosanma-karari-evlilikte-gizli-psikolojik-sorunlar-belirleyici-oldu

Gaziantep 9. Aile Mahkemesi’nde görülen davada, davacı erkek; evlenmeden önce eşinin psikolojik tedavi gördüğünü ve ilaç kullandığını kendisinden sakladığını, bu durumu evlilikten sonraki anormal davranışlar sonucu öğrendiğini ifade ederek boşanma davası açtı. Mahkeme dosyasında, tarafların fiilen yalnızca yaklaşık 1,5 ay birlikte yaşadığı, ardından kadının babaevine döndüğü bilgileri yer aldı. Yargılama süresince dinlenen tanıklar, kadının evlilik sürecindeki toplumsal ortamdaki davranışlarının normal olmadığını belirtti. Ayrıca, taraflar arasındaki mesajlaşma kayıtlarında, kadının psikolojik rahatsızlığını ve tedavi gördüğünü eşine sakladığını itiraf ettiği görüldü.

MAHKEME DAVAYI REDDETTİ

Gaziantep 9. Aile Mahkemesi, evlilik öncesinde yaşanan psikolojik rahatsızlığın boşanma sebebi olamayacağı gerekçesiyle davayı reddetti. Kararın üst mahkemeye itiraz edilmesi üzerine, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi, boşanma davasının evlilikten önceki sebeplere dayanarak açılamayacağını, eğer varsa bunun ancak evliliğin iptali yönünde bir konu olabileceğini belirterek yerel mahkeme kararını onadı.

YARGITAY’DAN BOZMA KARARI

Temyiz aşamasında dosyayı gözden geçiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, alt derece mahkemelerinin gerekçesini yetersiz bularak, kadının evlilik öncesinde psikolojik tedavi aldığı bilgisini eşine vermemesinin ve bu durumu evlilik süresince gizlemeye devam etmesinin güven sarsıcı nitelikte olduğunu vurguladı.

KUSURUN KADINA AİT OLDUĞU BELİRLENDİ

Yargıtay, kadının bu davranışlarının evlilik birliğini sarsacak şekilde tam kusurlu olduğuna hükmetti. Taraflar arasında, ortak hayatı temelden sarsacak ve evliliğin devamını imkansız hale getirecek nitelikte bir geçimsizlik oluştuğu ifade edildi. Bu gerekçelerle, boşanma davasını açma konusunda davacı erkeğin haklı olduğu sonucuna ulaşıldı ve Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi’nin reddi yönündeki kararı bozuldu. Dosya, yeniden değerlendirme yapılması amacıyla Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

TFF’nin Mürşitpınar Sınır Kapısı Açılması Talebiyle Gündeminde

DEM Parti Eş Genel Başkanları, Suriye'nin kuzeyindeki durum hakkında CHP lideriyle görüştü. Özgür Özel, barış ve hakların korunması gerektiğini belirtti, sorumluluk çağrısında bulunuldu.
Gündem

Hindistan’da Nipah Virüsü Salgını Hızla Yayılıyor

Batı Bengal'de Nipah virüsü nedeniyle beş kişiye teşhis konularak, doktorlar ve hemşireler dahil 100 kişi evde karantinaya alındı. Virüsün ölüm oranı %40-75 arasında.
Gündem

TÜRSAB’dan Seyahat Platformlarına Erişim Engeli Talebi

TÜRSAB, Airbnb, Expedia ve Agoda'nın da aralarında bulunduğu 10 yabancı seyahat platformuna karşı hukuki işlem başlattı. Bu firmaların mevzuata uymadığı öne sürüldü.
Gündem

Anta Sports: Puma’nın En Büyük Hissedarı Oluyor

Çinli Anta Sports, Puma’daki Pinault ailesine ait yüzde 29,06 hissesini 1,5 milyar euroya satın alarak, şirketin en büyük hissedarı oldu.
Gündem

Ford ve GM’den First Brands İçin Finansman Görüşmeleri

Ford ve General Motors, iflas durumundaki parça tedarikçisi First Brands Group için finansman sağlamak amacıyla görüşmeler gerçekleştiriyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.