Yargıtay’dan Kapıcılara Yönelik Tarihi Karar Açıklaması

Yeni dönemde sigorta primleri ve mesai hesaplaması “matematiksel ispat” ilkesi doğrultusunda düzenlenecek. Kapıcıların sigorta primlerinin hesaplanma yöntemleriyle alakalı olarak, az daireli binalarda dikkat edilmesi gereken bazı kriterler de belirlendi. SGK uzmanı İsa Karakaş’ın aktardığı bu önemli kararın detayları merak konusu oldu.

KAPICI ÇALIŞMA SÜRELERİ YENİDEN DEĞERLENDİRİLDİ

Ankara’da görülen bir davada, yerel mahkemenin kapıcının sabah servis yapması ve akşam çöp toplamasını “tam gün mesai” olarak değerlendiren kararı Yargıtay tarafından bozuldu. Yargıtay, sosyal güvenlik hukukunda sigortalılığın oluşması için kağıt üzerindeki beyanların yanı sıra, fiili çalışma sürelerinin somut verilerle ispat edilmesi gerektiğini vurguladı. Artık mahkemeler, kapıcının tam zamanlı çalışıp çalışmadığını belirlerken bazı kritik sorulara yanıt arayacak. Karara göre, konutun büyüklüğü ile daire sayısının göz önüne alınmaksızın verilen “tam gün” değerlendirmeleri hatalı kabul edilecek. Yargıtay ayrıca, 8 daireli bir binada kapıcının iş saatlerinden ziyade boş zamanlarının daha fazla olabileceği gerçeğini hukuki bir çerçeveye oturtmuş durumda.

YENİ KİSTEM DÜZENİ UYGULAMAYA ALINIYOR

SGK Uzmanı İsa Karakaş’ın açıkladığı yeni kritere göre, “Eğer bir kapıcı sabah ve akşam toplam 2 saat çalışıyorsa, bu çalışma ayda 30 güne değil, fiili süreye göre 10-15 güne denk gelmektedir. Haftalık 45 saatlik mesai içinde en az 30 saat ve altındaki çalışmalar artık kısmi süreli (part-time) kabul edilecektir.” Bu önemli karar, apartman yönetimlerini ve kat maliklerini büyük tazminat yüklerinden koruma amacı taşırken, sosyal güvenlik hakkının suistimal edilmesini de engelleme hedefindedir.

SOMUT VERİLERİN ÖNEMİ ARTACAK

Bundan sonra “Onu çalışırken gördüm” gibi soyut tanıklıklara dayanan beyanlar yerine; komşu apartman kayıtları, bordro tanıkları, emniyet araştırmaları gibi somut veriler dikkate alınacak. Yargıtay’ın bu “matematiksel ispat” yaklaşımıyla, binalardaki çalışma mantığının daha şeffaf bir hale gelmesi bekleniyor. Kapıcıların gerçek çalışma süreleri kayıt altına alınarak, mülkiyet sahiplerinin haksız prim ödemeleri karşısında korunması sağlanacak.