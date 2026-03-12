Yargıtay’dan Kritik Kira Sözleşmesi Feshi Kararı

YARGITAY’DAN KİRA SÖZLEŞMELERİNE TEKNOLOJİK DÜZENLEME

Yargıtay, kira sözleşmeleriyle ilgili önemli bir karara imza atarak, anlaşmazlıkları etkileyen bir düzenleme yaptı. Yüksek Mahkeme, kira sözleşmesinin “çekilmezlik hali” gerekçesiyle, süresi dolmadan ev sahibi veya kiracı tarafından feshedilebileceğine hükmetti. Karara göre eğer kira ilişkileri “çekilmez hale” gelirse, taraflar istedikleri an sözleşmeyi sona erdirebiliyor.

KIRA SÖZLEŞMELERİNDE FESİH İMKANI

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin, 12 Mart 2026 tarihli resmi yayınında yer alan kararına göre, 6098 Sayılı Borçlar Kanunu’nun 331. maddesi çerçevesinde, kira sözleşmeleri, etkin bir şekilde çekilmez duruma gelmesi halinde istenildiği an feshedilebiliyor. Açıklanan kararla, fesih işlemi için kira süresinin sona ermesini beklemek gerekmiyor. Yüksek Mahkeme, Anamur’da yaşanan bir kira uyuşmazlığı dosyasını ele aldı. Anamur Sulh Hukuk Mahkemesi, 2022’de imzalanan kira sözleşmesini bir yıl sonra fesheden ev sahibini haksız bularak karar verdi. Olayda ev sahibi, kiracıya evi boşaltması için 3 ay süre tanımış ancak kiracı bu süre içinde evi tahliye etmemişti. Bunun üzerine ev sahibi dava açtı. Mahkeme, davanın kira sözleşmesi sona ermeden açıldığını belirterek, ihtiyaç sebebiyle fesih durumu gerekliliğiyle davayı reddetti. Ancak dosya, Adalet Bakanlığı’nın kanun yararına bozma talebiyle Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’ne intikal etti.

“ÇEKİLMEZLİK HALİ” YETKİSİ

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, dosya üzerinde yaptığı incelemenin ardından, “Herhangi bir nedenle, sürekli edinimli sözleşmeler kapsamında olan kira sözleşmesinde, taraflardan biri için çekilmezlik hali ortaya çıkmışsa, o tarafın sözleşme ile bağlı kalması beklenemez” ifadesini kullandı. Kararda ayrıca, “Çekilmezlik halinin varlığında, taraflardan her biri, fesih süresine uyma şartıyla, sözleşmeyi her zaman feshetme hakkını kullanabilir. Genel kural niteliğinde olan bu tür fesih hakkı, konut ve çatılı iş yeri kirası dahil, her türlü kira ilişkisinde kullanılabilir” denildi. Yüksek Mahkeme, verdiği kararla birlikte ev sahibini haklı buldu ve durumu kanun yararına bozdu.

KİRA SÖZLEŞMELERİ İÇİN EMSELLİ HÜKÜM

Yargıtay, kararında 6098 Sayılı Borçlar Kanunu’nun 331. maddesine dikkat çekerek, madde gereğince kira sözleşmelerinde “Olağanüstü fesih” şartlarının düzenlendiğini belirtti. Bu madde uyarınca, taraflardan herhangi biri, kira ilişkisini kendisi için çekilmez hale getiren önemli sebeplerin mevcut olması durumunda, yasal fesih bildirim süresine uyduğunda her zaman sözleşmeyi sona erdirebiliyor. Hakim, durumları göz önünde bulundurarak olağanüstü fesih bildirimine ilişkin parasal sonuçları karara bağlıyor. Verilen karar, hem ev sahipleri hem de kiracılar için kira sözleşmelerindeki anlaşmazlıklarda hak ve sorumlulukları netleştirmek açısından önemli bir emsal oluşturuyor.