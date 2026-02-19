Yargıtay’dan Önemli Karar: Ehliyetsiz Araç Sahipleri Tazminat Talep Edebilecek

yargitay-dan-onemli-karar-ehliyetsiz-arac-sahipleri-tazminat-talep-edebilecek

YARGITAY’DAN ÖNEMLİ KARAR: EHLIYETSİZ ARAÇ SAHİPLERİ TAZMİNAT İSTEYEBİLİYOR

Yargıtay 4’üncü Hukuk Dairesi, Denizli’deki bir davada araç sahiplerini olumlu yönde etkileyen önemli bir karara imza attı. Mahkeme, ehliyetine el konulmuş olan araç sahiplerinin, trafik kazası sonrasında karşı taraftan tazminat talep edebileceğine vurgu yaptı. 2025 yılında sonuçlanan davada, ehliyeti geçici olarak alınmış bir sürücünün, kaza anında eşi tarafından kullanılan aracının kaza yapmasının ardından tazminat davası açması üzerine inceleme gerçekleştirildi.

KAZADA SUÇSUZ BULUNAN SÜRÜCÜ İÇİN TAZMİNAT TALEBİ

Denizli’de meydana gelen kazayı takip eden süreçte, ehliyetine el konulan sürücünün eşi, tazminat davası açtı ve aracın değer kaybı ve tamir süresindeki kullanılamama hususları nedeniyle maddi tazminat talep etti. Bilirkişi, yapılan değerlendirmelerde sürücünün herhangi bir kusurunun olmadığını ve karşı tarafın birinci derece hatalı olduğunu belirten bir rapor sundu. Ancak yerel mahkeme, ehliyeti bulunmayan kişinin tazminat talebini, “araç maliki olan davacının sürücü belgesinin kaza tarihinde geçerli olmadığı” gerekçesiyle reddetti.

BİLİRKİŞİ RAPORU DOĞRULUYOR: ARACIN DEĞER KAYBI HESAPLANMALI

Adalet Bakanlığı, dosyayı kanun yararına temyiz etti. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, dosya üzerinde yaptığı incelemede davanın esasının “değer kaybı ve araç mahrumiyeti zararı” olduğunu vurguladı. Yüksek mahkeme, “Araçta meydana gelen değer kaybı, aracın önceki kazaları ve hasar miktarının göz önüne alınarak hesaplanmalıdır.” şeklinde açıklama yaptı ve davacının belirsiz alacak talep etme hakkının bulunduğunu belirtti. Ayrıca araç mahrumiyeti zararının hesaplamasında, aracın makul tamir süresi ve kiralama bedeli dikkate alınarak yapılması gerektiği ifade edildi.

EHLIYETSİZLİK MADDİ ZARARIN TAHSİLİNE ENGEL DEĞİL

Mahkeme, dava sırasında aracın sürücüsü olmayan davacının avukatı tarafından sunulan delilleri dikkate alarak, “Kaza anında aracın davacıya ait olması ve sürücü olan E.K.’nın kusursuz bulunması, tazminat talep edilmesine engel değildir.” şeklinde karara geçirdi. Yargıtay, “Belirsiz alacak davası açmak, davacı için hukuki yarar taşımaktadır ve bu durum zarar tazminini talep etmesine engel oluşturmaz.” ifadesini kullandı.

SONUÇ: YARGITAY TAZMİNAT DAVASINI DESTEKLİYOR

Kararının sonucunda, Yargıtay, ilk mahkemenin belirsiz alacak davasının açılmasına ilişkin hukuki bir menfaatin bulunduğunu göz önünde bulundurarak verdiği kararın yanılgılı olduğunu belirtti. Zarar miktarının hesaplanarak karar verilmesine dikkat çekti ve “Bu nedenle karar kanun yararına bozulmalıdır.” değerlendirmesini yaptı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Prens Andrew’un Doğum Günü Gözaltında Geçti

Prens Andrew, İngiltere'de kamu görevini kötüye kullanma iddiasıyla gözaltına alındı. Suçlamalar arasında gizli belgeleri Epstein'a aktarması da yer alıyor.
Gündem

Ücretsiz HPV Aşısı Uygulaması Bilim Kurulu’nda Beklemede

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 2025'te başlayacağı duyurulan ücretsiz HPV aşısı uygulamasının Bilim Kurulu'nda değerlendirme aşamasında olduğunu bildirdi.
Gündem

Borsa İstanbul’da Banka Hisselerinde Sert Düşüşler

Bankacılık endeksindeki hisselerdeki hızlı artış nedeniyle birkaç hisse senedi devre kesici uygulamasına tabi tutuldu.
Gündem

Deniz Sinan Demir İçin Soruşturma Başlatıldı

Sosyal medya canlı yayını sırasında kullanıldığı ifadeler nedeniyle içerik üreticisi Deniz Sinan Demir, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek suçlamasıyla gözaltına alındı.
Gündem

Yeni Halk Arzları Ve Sermaye Artırımları Onaylandı

Sermaye Piyasası Kurulu, Luxera ve Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının halka arz süreçlerini onayladı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.