Yargıtay Emsal Karar Verdi

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU’NDAN EMSEL KARAR

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, önemli bir karara imza attı. Davacı vekili, anlaşmalı boşanmaya dayanan sözleşmeye göre müvekkilin davalıya her ay bin 500 dolar yoksulluk nafakası ödenmesine hükmedildiğini belirtti. Ancak davacı, sonraki yıllarda ekonomik koşullarının kötüleştiğini, bu nedenle aylık bin 500 dolar olan nafakanın kaldırılmasını veya en azından aylık 850 liraya indirilmesini talep etti. Davalı vekili, karşı tarafın iddialarını gerçek dışı buldu ve müvekkilini aldatmak amacıyla boşanmanın gerçekleştiğini, bu yüzden davanın reddedilmesi gerektiğini savundu.

İLK DERECE MAHKEMESİNDEN KISMI KABUL

İlk derece mahkemesi, dosyayı değerlendirerek davanın kısmen kabulüne ve davalı yararına bin dolar tutarında yoksulluk nafakasına hükmetti. Ayrıca, 22.12.2021 tarihli ek karar ile nafaka davalarında reddedilen kısımlar için vekâlet ücreti talebinin reddedilmesine karar verildi. Taraf vekilleri, süresi içinde bu karara itirazda bulundu.

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ’NDEN NAFAKA UYARLAMASI

Bölge Adliye Mahkemesi, dava tarihi itibariyle davacının emekli aylığı aldığını ve boşanmanın kesinleştiği tarihteki döviz kurunu göz önünde bulundurdu. 2021 tarihli karar ile davacının yoksulluk nafakasının Türk lirasına uyarlanarak, aylık 2 bin 500 TL olarak ödenmesine karar verildi. Ancak, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, bu kararı bozdu. Bozmanın gerekçesinde, davacı ile davalının sosyal ekonomik durumlarının araştırılmasına dayanan bilgiler değerlendirildi.

YARGITAY BOZMA KARARIYLA SÜRECİ DEVAM ETTİ

Davalının emekli olduğu, amacının boşanmanın gerçekleşmesi için müvekkiline nafaka ödemeyi kabul etmesiyle davanın gerekçelerinin harmanlandığı işaret edildi. Davacının ekonomik durumunun belirgin bir olumsuz değişiklik yaşamadığı ve davalının da durumunun düzelmediği bildirilerek, bu nedenle nafakanın indirilmesi gerektiği vurgulandı. Bölge Adliye Mahkemesi, direnme kararı vererek nafakanın başlangıç tarihinden itibaren değiştiğinin altını çizdi.

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI ONAYLADI

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, yapılan inceleme sonrası Bölge Adliye Mahkemesi’nin kararını onadı. Onama kararında, davalı fiillerinin dengelenmemiş olduğu, karşılıklı taraflar arasında menfaat dengesinin bulunduğu ifade edildi. Nafakanın döviz cinsinden belirlenmesinin ve borçlunun fiillerinin sağlanmasının zorluğu ön plana çıkarıldı. Sonuç olarak, dolaylı olarak mahkeme; yoksulluk nafakasının Türk Lirası üzerinden ödenmesine karar verdi.