Yarın Okullarda İlk Ders Finansal Okuryazarlık Olacak

Yarın gerçekleştirilecek olan derslerde tüm öğrenciler “finansal okuryazarlık” konusunu öğrenecek. Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında “okuryazarlık becerileri” arasında finansal okuryazarlığın kritik bir alan olduğunu duyurdu. Bütüncül ve beceri temelli bir eğitim yaklaşımında finansal okuryazarlığın, öğrencilerin bilinçli bireyler olarak gelişmelerine katkı sağlayan temel unsurlardan biri olduğu vurgulanıyor. Bu çerçevede, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve EBA Akademi platformları aracılığıyla öğrencilere yönelik içerikler hazırlanıyor. Ayrıca, öğretmenler ve yöneticilere de Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden destek sağlanacak.

DERS PLANA VE MATRİYELLERİ EBA’DA

Öğretmenlerin branşından bağımsız olarak, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde hazırlanan ders planları ve materyalleri EBA üzerinden yayımlandı. Öğrencilere, dijital dünyanın finansal risklerine yönelik farkındalık kazandırılması hedefleniyor. Finansal okuryazarlık dersinde, teknoloji ve dijital platformların hayatı kolaylaştırdığına dikkat çekilecek, fakat bu platformların dolandırıcılık gibi kötü niyetli eylemler için bir zemin oluşturduğuna da vurgu yapılacak.

YASA DIŞI BAHİS VE SANAL KUMARA KARŞI FARKINDALIK ARTIRILACAK

Ders kapsamında, öğrencilere bütçe planlama ve kaynakların etkin kullanımı gibi konularda bilgi verilecek. Ayrıca, yasa dışı bahis ve sanal kumar tehlikeleri hakkında uyarılar yapılacak. Finansal okuryazarlık dersi ile öğrencilere teknolojinin ve dijital platformların günlük yaşam ve finansal işlemlerdeki önemini kavratmak amaçlanıyor. Ders planına ve içeriklerine erişim ise “https://www.eba.gov.tr/dijital-teknolojiler” adresindeki “finansal okuryazarlık” alanından sağlanabilecek.

