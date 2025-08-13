Yarın Partimize Katılımlar Olacak

ERDOĞAN’IN GENÇLERE MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Gençlik İstişare Kampı kapanışında önemli bir konuşma yaptı. Erdoğan, gençlere yönelik yaptığı konuşmada “AK Gençler olarak emanete leke bulaştırmayacak, bizi milletimize mahçup etmeyeceksiniz” diyerek gençlere güven duyduğunu ifade etti. Ayrıca, “Dünya gençliğine örnek olmaya devam edeceksiniz” dedi ve birliktelik çağrısı yaptı.

ÜYELİK ORANLARI VE ARTAN KATILIM

Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları’nın Türkiye’nin en organize ve en aktif gençlik yapılanması olduğunu belirtti. “Sadece üç ayda ailemize 130 bin yeni üye katıldı” ifadesini kullandı. Partinin saflarının genişlediğini ve yarın daha fazla katılım olacağını vurguladı. Gençlerin, ülkenin ve partinin teminatı olduğunu belirten Erdoğan, “Sizler bizim gibi çalışmalısınız” diyerek katılımcılara seslendi.

TARİH VE GELECEK VURGUSU

Erdoğan, Türkiye’nin tarihindeki en büyük devrimlerin gençlerle yapıldığını hatırlatarak, gençlerin tarihteki önemli görevinin farkında olmaları gerektiğini söyledi. “Bu salondaki gençlik, Mekke’ye doğru emin adımlarla ilerleyen o mübarek ordu ile aynı hedefe yürüyen bir kadrodur” ifadeleri ile gençlik ruhunu ön plana çıkardı.

PARTİYE GÜVEN VE HAZIRLIKLAR

Cumhurbaşkanı, “Biz ödevlerimizi iyi yaptık” diyerek, geçmişte verdikleri sözlere sadık kalmanın önemini vurguladı. Ayrıca, artık 24 yaşına girecek olan partinin 23 yıldır iktidarda olduğunu hatırlatarak, bu süre zarfında pek çok zorluğun üstesinden geldiklerini dile getirdi.

TÜRKİYE YÜZYILI HEDEFİ

Erdoğan, “Türkiye Yüzyılı’nı da sizlerle birlikte gerçeğe dönüştüreceğiz” diyerek geleceğe yönelik umut verici görüşlerini paylaştı. Ayrıca, “Terörsüz Türkiye’yi inşa ediyoruz” diyerek, ülkenin güvenliğini sağlama konusundaki kararlılığını ifade etti.

MUHALEFETE YÖNELTİLEN ELEŞTİRİLER

Cumhurbaşkanı, muhalefet liderine de eleştirilerde bulundu ve CHP’nin içinde bulunduğu durumu “içler acısı” olarak nitelendirdi. Erdoğan, CHP liderinin siyasette ki boşluğunu eleştirerek, “sıklıkla boş konuşuyor” dedi.

YERLİ VE MİLLİ STANDARTLAR

Erdoğan, ülkesini Batılı televizyon kanallarına şikayet edenlerin, gençlere vatan dersi veremeyeceğini vurguladı. “Yarın inşallah partimizin 24’üncü kuruluş yıl dönümünü kutlayacağız” diyerek partinin geçmişiyle geleceği arasında kurulan güçlü bağı tekrar hatırlattı.