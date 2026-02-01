Yarıyıl Tatili Sona Erdi: İlk Ders Zili Yarın Çalacak

Okullarda yarıyıl tatilinin ardından eğitim hayatı yarın yeniden başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda eğitim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen, 2025-2026 eğitim öğretim yılına 8 Eylül 2025 tarihinde başlamıştı.

ARA TATİL NE ZAMAN?

Öğrenciler, 760 binden fazla dersliğin kullanıldığı bu eğitim döneminde ikinci dönemin ara tatilini 16-20 Mart tarihleri arasında gerçekleştirecek.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Yarın itibarıyla başlayacak olan 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, 26 Haziran’da sona erecek.

BAYRAK SEVGİSİ TEMASIYLA BAŞLAYACAK

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in imzasıyla hazırlanan yazıya göre, bu eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, okullarda bayrak sevgisini, birlik ve ortak aidiyet bilincini güçlendirmek amacıyla yürütülen eğitim ve farkındalık çalışmaları ile başlayacak. 2-6 Şubat tarihleri arasında resmi ve özel tüm okul ve kurumlarda bayrak sevgisi ile ilgili çalışmalar gerçekleştirilecek. Okullarda, Türk bayrağının tarihi ve milli manevi değeri hakkında bilgilendirme yapılacak. Ayrıca, okul binaları Türk bayraklarıyla süslenerek, bayrak sevgisi temalı resim, şiir, kompozisyon, afiş yarışmaları ve sergiler ile çeşitli sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenlenecek.