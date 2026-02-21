Yarkadaş’ın İddiaları Siyaset Gündemini Hareketlendirdi

yarkadas-in-iddialari-siyaset-gundemini-hareketlendirdi

Gazeteci Barış Yarkadaş’ın CHP’de Abdullah Gül’ün adaylığına dair öne sürdüğü iddialar, siyasi arenada hareketliliğe yol açtı. Yarkadaş, Ekrem İmamoğlu’na olası bir siyasi yasak getirilmesi durumunda, Abdullah Gül’ün isminin CHP’de geçebileceğini belirtmesi, parti içerisinde tartışmalara neden oldu. Yarkadaş, “Ben CHP’nin adayı Abdullah Gül olacak demedim. İmamoğlu’na bir siyasi yasak gelirse Gül’ün de adı CHP’nin adayları arasında dile getirilirse kimse şaşırmasın dedim. İmamoğlu’nun çevresi Gül’ü 50+1’i alabilecek isimler arasında görüyor” şeklinde ifadelerde bulundu.

ÖZGÜR ÖZEL’İN CEVABI

Gazeteci Aytunç Erkin’in konuyu CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e sorması üzerine, iddialara yanıt verildi. Özel, “Abdullah Gül’ü sadece dayısı vefat ettiğinde aramıştım. Çıkan bu söylentiler CHP’ye seçimi kaybettirmek için CHP’yi kendi tabanında tartıştırmak için dezenformatik bir faaliyettir” şeklinde konuştu.

MANSUR YAVAŞ’A YAKLAŞIM

Özel, İmamoğlu aday olmazsa, Mansur Yavaş’ın adaylığına ilişkin değerlendirmede bulunarak, “Mansur Bey istedikten sonra, toplum istedikten sonra anketlere bakılır. Anketlerde kim kazanıyorsa açık farkla onu yapacağız. Mansur Yavaş bu adaysa ona engel olmak aklımın ucundan geçmez” dedi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

CHP’de Abdullah Gül İddiaları Siyasi Tartışma Yarattı

Barış Yarkadaş, Ekrem İmamoğlu’na yönelik olası siyasi yasak durumunda Abdullah Gül'ün adının geçebileceğini belirtti. CHP Genel Merkezi bu iddia üzerinden tartışmalara sahne oldu, Özgür Özel açıklama yaptı.
Gündem

Duran’ın Galibiyet Paylaşımlarını Beğenmesi Tepki Topladı

Disiplin sorunları nedeniyle Fenerbahçe'den ayrılan Jhon Duran, eski takımının Nottingham Forest'a 3-0 kaybetmesinin ardından sosyal medya paylaşımlarında dikkat çekici beğeniler yaptı.
Gündem

İran’dan Avrupa Birliği’ne Karşılık Adım Geldi

İran, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin deniz ve hava kuvvetlerini terör örgütü olarak nitelendirdi. Bu sert açıklama, uluslararası ilişkilerde gerginliği artırabilir.
Gündem

TÜMOSAN Konyaspor Galatasaray’ı Mağlup Etti Okan Buruk İsyan Etti

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, maç sonrası iptal edilen golleri nedeniyle rahatsızlık duyduğunu belirtti ve TFF'nin duruma müdahale edeceğini umduğunu ifade etti.
Gündem

Konya’da VAR Kararı Tartışmalara Neden Oldu

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'deki Konyaspor karşılaşmasında Leroy Sane ile öne geçti ancak gol, VAR kontrolüyle ofsayt nedeniyle iptal edildi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.