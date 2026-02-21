Yarkadaş’ın İddiaları Siyaset Gündemini Hareketlendirdi

Gazeteci Barış Yarkadaş’ın CHP’de Abdullah Gül’ün adaylığına dair öne sürdüğü iddialar, siyasi arenada hareketliliğe yol açtı. Yarkadaş, Ekrem İmamoğlu’na olası bir siyasi yasak getirilmesi durumunda, Abdullah Gül’ün isminin CHP’de geçebileceğini belirtmesi, parti içerisinde tartışmalara neden oldu. Yarkadaş, “Ben CHP’nin adayı Abdullah Gül olacak demedim. İmamoğlu’na bir siyasi yasak gelirse Gül’ün de adı CHP’nin adayları arasında dile getirilirse kimse şaşırmasın dedim. İmamoğlu’nun çevresi Gül’ü 50+1’i alabilecek isimler arasında görüyor” şeklinde ifadelerde bulundu.

ÖZGÜR ÖZEL’İN CEVABI

Gazeteci Aytunç Erkin’in konuyu CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e sorması üzerine, iddialara yanıt verildi. Özel, “Abdullah Gül’ü sadece dayısı vefat ettiğinde aramıştım. Çıkan bu söylentiler CHP’ye seçimi kaybettirmek için CHP’yi kendi tabanında tartıştırmak için dezenformatik bir faaliyettir” şeklinde konuştu.

MANSUR YAVAŞ’A YAKLAŞIM

Özel, İmamoğlu aday olmazsa, Mansur Yavaş’ın adaylığına ilişkin değerlendirmede bulunarak, “Mansur Bey istedikten sonra, toplum istedikten sonra anketlere bakılır. Anketlerde kim kazanıyorsa açık farkla onu yapacağız. Mansur Yavaş bu adaysa ona engel olmak aklımın ucundan geçmez” dedi.