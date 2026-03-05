Yasa Dışı APP Plaka Kullanımına 280 Bin TL Ceza

Türkiye’de uzun süredir yasa dışı olarak satıldığı bilinen APP plakalar, denetim eksiklikleri nedeniyle hâlâ bazı kişilerce piyasaya sürülüyor. Bu plakaları kullanan sürücüler ise ağır idari ve mali yaptırımlarla karşı karşıya kalabiliyor. Devlet, ruhsatsız satış yapanları tespit ederek cezai işlem uygulayarak APP plaka sorununu çözmeyi amaçlıyor. Yasa dışı, sahte mühürlü ve karekodlu plakaları kullananlar için ceza miktarı 280 bin liraya kadar çıkabiliyor.

FARKINDA OLMADAN BÜYÜK CEZALARA MARUZ KALMIŞ OLABİLİRLER

Otomobilciler Odası Başkanı Selman Aydeniz, kullanıcıları sahte plaka konusunda uyardı. Plakaların yasal olmayan yollarla, internet siteleri üzerinden kolayca satılabildiğine dikkat çeken Aydeniz, sürücülerin nasıl aldatıldığına şu ifadelerle değindi: “İstenen plaka rakam ve harfleri belirtilerek anında hazırlanan APP plakalar araçlara takılarak kullanılıyor. Bu plakalar standart dışı ve Şoförler Odası’nın plaka basım yetkisi dışında üretiliyor. Kalpazanlar, Darphane’nin mührünü sahte olarak üreterek APP plakalara basıyor. Ayrıca, karekodlu plaka uygulamasını ek ücret karşılığında sunuyor. Birçok araç sahibi, aracında APP plaka bulunduğunun bile farkında değil. İkinci el olarak satın aldığı aracın üzerindeki plakayı kullanmaya devam ediyor ve ilk polis kontrol noktasında büyük miktarda cezalarla karşılaşıyor.”

CEZA UYGULAMALARI VE HAPİS RİSKİ

Yeni yasal düzenlemelerle birlikte yalnızca para cezası değil, aynı zamanda hapis cezası riski de bulunduğunu vurgulayan Aydeniz, sürücüleri ağır yaptırımlar hakkında bilgilendirdi: “APP plakası olanlara ilişkin olarak, ‘Plaka basım işlemini gerçekleştiren kuruluş tarafından verilmemiş plakayı, tescil kaydı bulunmayan plakayı veya sahte plakayı takan veya kullananlara 140 bin Türk lirası idari para cezası uygulanarak sürücü belgeleri otuz gün süreyle geri alınır’ maddesi yürürlüğe girdi. Süreçte, son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde iki veya daha fazla ihlal olması durumunda, her ihlal için 280 bin Türk lirası idari para cezası uygulanacak, sürücü belgeleri altmış gün süreyle geri alınacak ve araç altmış gün boyunca trafikten men edilecek. Ayrıca, bu hareketler Türk Ceza Kanunu’nun 204’üncü maddesi uyarınca cezalandırılacak. 204’üncü madde, “Bir resmi belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmi belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” şeklindedir.