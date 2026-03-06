Yasa Dışı APP Plakalara Ağır Cezalar Geliyor

Yeni düzenlemeler kapsamında yasa dışı ve sahte olarak kabul edilen APP plakalar için ağır yaptırımlar öngörülüyor. Denetimlerde APP plaka kullandığı tespit edilen sürücülere yüksek para cezaları uygulanabiliyor ve bazı durumlarda araçların trafikten men edilmesi durumu söz konusu olabiliyor. Peki, APP plaka nedir, 2026 yılı için APP plaka cezası ne kadar? APP plaka nasıl değiştirilir? İşte merak edilen detaylar…

APP PLAKA NEDİR?

APP plaka, araç plakalarında standart dışı yazı karakterleri ve kalın puntolar kullanılarak hazırlanan plakalar için tanımlanan bir kavramdır. Türkiye’de resmi plaka standartlarını Emniyet Genel Müdürlüğü belirliyor ve bu standartların dışındaki plakalar yasa dışı olarak kabul ediliyor. APP plakaların en belirgin özellikleri şunlardır: Harf ve rakamların kalın ve farklı fontlarla basılması, standart plaka ölçülerinin dışına çıkılması ve estetik amaçlı özel tasarım yapılması. Bu tür plakalar resmi plaka sistemine uygun olmadıkları için denetimlerde ceza riski taşıyor.

APP PLAKA CEZASI NE KADAR?

2026 yılında trafik denetimlerinde sahte veya standart dışı plaka tespit edilen sürücüler için ciddi yaptırımlar gündeme getirildi. İlk tespitte yaklaşık 140 bin TL’ye kadar para cezası uygulanabiliyor. İkinci kez yakalanılması durumunda ceza 280 bin TL’ye kadar yükselebiliyor. Ayrıca, araçların trafikten men edilmesi de mümkün olabiliyor.