Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 108 Şüpheli Gözaltında

yasa-disi-bahis-operasyonunda-108-supheli-gozaltinda

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Kökünü kazıyacağız” ifadesi ile vurguladığı yasa dışı bahis ve kumar operasyonlarına yeni bir boyut eklendi.

BİNLERCE URL ADRESİ ENGELLENDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülen çalışmalarda, yapay zeka destekli uygulamalar kullanılarak yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerine katılan 5 bin URL adresinin yanı sıra, bu sitelerin tanıtımını yaparak mobil kullanıcıları yönlendiren 111 URL ve ödeme süreçlerine aracılık eden 40 URL olmak üzere toplamda 5 bin 151 URL adresine erişim engeli getirdi.

108 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul’dan 35 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 108 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda suçla bağlantılı birçok dijital materyal ele geçirildi.

ERDOĞAN’IN AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasa dışı bahis ve kumar ile mücadeleye dair “İnsanımızı bataklığa sürükleyen sanal bahis ve kumar belasının kökünü kurutmak için kapsamlı bir eylem planını uygulamaya koyduk” açıklamasında bulunmuştu.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Gündem

Fatih Terim Bodrum FK Çorum FK Maçında Yer Aldı

Fatih Terim, Bodrum FK ile Çorum FK'nın oynadığı 1. Lig play-off ikinci tur maçını stadyumdan takip etti.
Gündem

Aziz Yıldırım’dan Birleşme Vurgulu Seçim Manifestosu

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, yayınladığı manifesto ile 120. yıl vesilesiyle kulübün birliği vurguladı; "Mesele kişilerin değil, hepimizin Fenerbahçesi" ifadelerini kullandı.
Gündem

Real Madrid’de Mbappe’nin Geri Dönüş Heyecanı

İspanya'da sakatlık sorununu geride bırakan ünlü futbolcu, büyük turnuva öncesi özel bir hazırlık sürecine girecek. Dönüşü merakla bekleniyor.
Gündem

Fenerbahçe’de Mert Hakan Yandaş ile Yollar Ayrılıyor

Fenerbahçe, yeni sezon için hazırlıklarını sürdürürken Mert Hakan Yandaş ile yollarını ayırma kararı aldı. Kadroda artık yer almayacak.
Gündem

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Açıklamalarda Bulundu

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk ve Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin gelecek planlarına dair açıklamalarda bulundu.