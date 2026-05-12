Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 108 Şüpheli Gözaltında

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Kökünü kazıyacağız” ifadesi ile vurguladığı yasa dışı bahis ve kumar operasyonlarına yeni bir boyut eklendi.

BİNLERCE URL ADRESİ ENGELLENDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülen çalışmalarda, yapay zeka destekli uygulamalar kullanılarak yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerine katılan 5 bin URL adresinin yanı sıra, bu sitelerin tanıtımını yaparak mobil kullanıcıları yönlendiren 111 URL ve ödeme süreçlerine aracılık eden 40 URL olmak üzere toplamda 5 bin 151 URL adresine erişim engeli getirdi.

108 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul’dan 35 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 108 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda suçla bağlantılı birçok dijital materyal ele geçirildi.

ERDOĞAN’IN AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasa dışı bahis ve kumar ile mücadeleye dair “İnsanımızı bataklığa sürükleyen sanal bahis ve kumar belasının kökünü kurutmak için kapsamlı bir eylem planını uygulamaya koyduk” açıklamasında bulunmuştu.