Yasa Dışı Bahis Soruşturmasında 33 Şüpheli Belirlendi

FUTBOLDA ŞİKE VE YASA DIŞI BAHİS SORUŞTURMASI’SINDA YENİ GELİŞMELER

Futbolda yasa dışı bahis ve şike soruşturması sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Profesyonel futbol liglerinde faaliyet gösteren kulüplerin yöneticileri üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda, bahis hesabı bulunan ve özellikle yönetiminde bulunduğu takım ile başka bir takım arasında oynanan futbol maçlarında rakip takıma bahis oynayan 33 şüpheli belirlendi.

YENİ OPERASYONUN DETAYLARI

Bu sabah saatlerinde İstanbul merkezli olarak 10 farklı ilde, 33 ayrı adreste eşzamanlı arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda 32 şüpheli gözaltına alındı, bir şüpheli ise hala aranıyor. Başsavcılığın yaptığı açıklamada, “Türk futbolunda şike iddiaları ve toplumun kanayan yarası olan yasadışı bahis suçlarına karşı kararlı mücadele doğrultusundaki titiz çalışma aralıksız bir şekilde sürdürülmektedir.” ifadesi kullanıldı.

DİYARBEKİRSPOR’A EL KONULDU

Soruşturma çerçevesinde yakın zamanda Diyarbekir Spor’a da el konulmuştu.

YENİ İTİRAFLAR VE TUTUKLAMALAR

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı’nın 27 Ekim 2025 tarihinde yaptığı basın açıklamasında, “371 hakemin bahis hesabı bulunduğu ve 152’sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiği” bilgisi yer almıştı. Bu ihbar sonrasında operasyonlar başlamış ve Eyüpspor Başkanı dahil birçok futbolcu ve kulüp yöneticisi tutuklanmıştı.