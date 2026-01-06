Yaşar Güler: Türk Silahlı Kuvvetleri Caydırıcı Ordu Hedefliyor

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ‘Madalya Tevcih, Başarılı Birlik ve Personelin Ödüllendirilmesi Töreni’ çerçevesinde açıklamalarda bulundu. Törende; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ile Bakan Yardımcıları Alpaslan Kavaklıoğlu, Bilal Durdalı, Musa Heybet ve Salih Ayhan da yer aldı. Güler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) büyük ve güçlü Türkiye hedefinin güvenlik alanındaki en sağlam temeli olduğunu vurguladı. Kahraman personelin fedakârlık ve sorumluluk bilinciyle görevlerini yerine getirdiğini belirten Güler, üstün başarı gösteren birlik ve personeli tebrik etti.

CAYDIRICI BİR ORDU HEDEFİ

Bakan Güler, Bakanlık olarak yüksek teknolojiye odaklandıklarını ve operasyonel kabiliyetleri gelişmiş, her koşulda görevini eksiksiz bir şekilde yerine getiren etkin ve caydırıcı bir ordu için çalıştıklarının altını çizdi. Bu çabaların sahada somut sonuçlar doğurduğunu söyleyen Güler, Kara Kuvvetlerinin terörle mücadeleden sınır güvenliğine kadar geniş bir yelpazede sorumluluk üstlendiğini belirtti. Deniz Kuvvetlerinin, Mavi Vatan başta olmak üzere deniz yetki alanlarında Türkiye’nin hak ve menfaatlerini kararlılıkla savunduğunu ifade etti. Hava Kuvvetleri ise Gök Vatan’ın emniyetini sağlamakla birlikte terörle mücadele ve insani yardım faaliyetlerinde önemli görevler üstlendiğini dile getirdi.

TERÖR ÖRGÜTLERİNE GEÇIT YOK

Kara, deniz ve hava unsurlarının ortak harekat anlayışı ile uyum içinde gerçekleştirdikleri görevlerin TSK’nın niteliklerini ortaya koyduğunu ifade eden Güler, bu caydırıcı gücün terörle mücadelede belirleyici olduğunu belirtti. “Terörsüz Türkiye” sürecine de dikkat çeken Bakan Güler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde sürecin samimiyetle desteklendiğini vurguladı. Ancak bunun için PKK ve iltisaklı tüm grupların, Suriye de dahil olmak üzere bulundukları her bölgede terör faaliyetlerine derhal son vermesi ve koşulsuz silah bırakması gerektiğini ifade etti. Güler, PKK/PYD/YPG/SDG gibi hiçbir terör örgütüne bölgede kök salma izni vermeyeceklerinin altını bir kez daha çizdi.