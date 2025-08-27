Yasin Tunahan N. Tutuklandı!

ÇOCUK PARKLARINDAKİ SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Ankara’da Yasin Tunahan N. isimli şahıs, Kur’an-ı Kerim’e ağır hakaretler içeren ve 9 yaşındaki kızı ile çocuk parklarındaki çocuklara cinsel tacizde bulunduğunu ifade ettiği görüntüleri sosyal medya platformlarında paylaştı. Bu durum, toplumda büyük bir infiale neden oldu.

GÖZALTINA ALINDI VE TUTUKLANDI

Yayınlanan görüntülerin ardından Yasin Tunahan N., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hakim karşısına çıkarılan şahıs, mahkeme kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın toplum üzerindeki etkileri ve güvenlik önlemleriyle ilgili tartışmalar sürüyor.