Yasin Tunahan N. Tutuklandı!

ÇOCUK PARKLARINDAKİ SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Ankara’da Yasin Tunahan N. isimli şahıs, Kur’an-ı Kerim’e ağır hakaretler içeren ve 9 yaşındaki kızı ile çocuk parklarındaki çocuklara cinsel tacizde bulunduğunu ifade ettiği görüntüleri sosyal medya platformlarında paylaştı. Bu durum, toplumda büyük bir infiale neden oldu.

GÖZALTINA ALINDI VE TUTUKLANDI

Yayınlanan görüntülerin ardından Yasin Tunahan N., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hakim karşısına çıkarılan şahıs, mahkeme kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın toplum üzerindeki etkileri ve güvenlik önlemleriyle ilgili tartışmalar sürüyor.

GreenX Kozmetik, Konkordato İlan Etti!

GreenX Kozmetik, 1984'ten bu yana oto ve oda kokuları üretirken ekonomik zorluklar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu. Mahkeme, geçici mühlet verdi ve alacaklılara itiraz süresi tanıdı.
Şişhane Metro İstasyonu Kapatılmadı!

İstanbul'da, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'ndaki Şişhane istasyonunun tüm çıkışları geçici olarak kapatıldı. Yetkililerden yapılan açıklama durumu duyurdu.

