Yaşlı KOAH Hastası Hava Ambulansıyla Kurtarıldı

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya’nın başkanlığında yürütülen koordineli çalışma ile Hizan ilçesi Bozpınar köyünde nefes darlığı çeken yaşlı bir KOAH hastası için acil bir ihbar alındı. Kara ulaşımının mümkün olmadığı ve yolların birkaç gün kapalı kalacağı öngörülen bu süreçte hasta için vaka kaydı oluşturuldu ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından sürekli olarak takip yapıldı. Hastanın sağlık durumunda ani bir risk yaşanması üzerine, Bitlis İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Şaban Ergene’nin koordinasyonu ile Sağlık Bakanlığı’na bağlı hava ambulansı çağrıldı.

HAVA AMBULANSI OPERASYONU BAŞARILI BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gerçekleştirilen hava ambulansı operasyonu ile hasta, bulunduğu noktadan güvenli bir şekilde alınarak kara sağlık ekiplerine teslim edildi. Ardından hastanın Tatvan Devlet Hastanesi’ne sevk edildiği ve burada uzman doktorlar tarafından tedavi ve takibinin sürdüğü bildirildi.

DESTEK VERENLERE TEŞEKKÜR EDİLDİ

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Şaban Ergene, zorlu hava ve yol şartlarına rağmen sürecin başarılı bir şekilde yürütülmesine katkı sunan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya başta olmak üzere, tüm sağlık personeline, hava ambulansı ekibine ve koordinasyonda görev alan kurumlara teşekkür etti. Ergene, katkılarından dolayı Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun’a da ayrıca teşekkürlerini iletti.