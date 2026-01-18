Yaşlılık Sigortası İçin Stratejik Adımlar Atılıyor

“YAŞLILIK TSUNAMİSİ” UYARISI

Genel Sağlık Sigortası’nın hayata geçirilmesiyle ilgili çalışmalar yürüten Çelik, yaklaşan “yaşlılık tsunamisinin” altından devletin tek başına kalkmasını beklemenin mantıklı olmadığını ifade etti.

“YAŞLILIK PRİMİ” VE PLAN VURGUSU

Yapılan açıklamalara göre, Çelik, “12. Kalkınma Planı’nda ve Cumhurbaşkanlığı’nın 2026 projeksiyonunda yer alan bu düzenleme üzerinde çalışmalar sürüyor. Tıpkı sağlık sigortası primi gibi ‘yaşlılık primi’ ödenecek. Yaşlanmadan prim ödemelisiniz ki yaşlandığınızda hak iddia edebilin” dedi.

MODEL NASIL İŞLEYECEK?

Planlanan modele göre, 18-65 yaş aralığındaki bireylerin prim ödemesi gerekecek. Bu süreçte, bakım ihtiyacı doğduğunda sigorta devreye girecek. Devlet, özel sektör, kamu kurumları ve Aile Bakanlığı’nın hizmet sunduğu yapıda “tüm paydaşlar arasında bütünleşik bir ağ” kurulması ve “genel sağlık sigortasıyla uyumlu bir model” oluşturulması hedefleniyor.

YASAL DÜZENLEME BEKLENTİSİ VE YAPISAL SORUNLAR

Çelik, “Bu konu umarım önümüzdeki yıllarda geç olmadan gerekli yasal düzenlemelerin yapıldığı bir ortama doğru evrilecek” ifadesini kullandı. Öte yandan, huzurevi sayısının yetersizliği ve rehabilitasyon merkezlerinin neredeyse hiç olmaması, mevcut yapısal problemler arasında yer alırken, evde bakım hizmetlerinin geliştirilmesi de çözüm önerileri arasında sayıldı.

