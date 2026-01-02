Yatırım Araçları 2025 Performansı: Gram Altın Zirvede

2025 YILINDA GRAM ALTIN EN FAZLA KAZANDIRAN YATIRIM ARACIDIR

2025 yılı itibarıyla yatırım araçları arasında en yüksek kazancı gram altın sağladı. Geçen yıl altının gram fiyatı, yatırım araçları arasında yüzde 101,75 ile en fazla kazandırarak dikkat çekti. Cumhuriyet altını yüzde 100,52, BIST 100 endeksi yüzde 14,56, dolar/TL yüzde 21,07 ve euro/TL ise yüzde 36,68 artış gösterdi.

BIST 100 ENDİKSİNDE YÜKSELİŞ GÖZLEMLENDİ

2024 yılını 9.830,56 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, 2025 yılı sonunda 11.261,52 puana ulaştı. Söz konusu endekste yıllık artış, 1.430,52 puan ve yüzde 14,56 olarak kaydedildi.

ALTIN FİYATLARINDA DİKKAT ÇEKİCİ ARTIŞ

Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, 2025 yılında yüzde 101,75 oranında artış gösterdi. 2024 yılının sonunda 2.975 lira olan 24 ayar külçe altının gramı, 2025 yılının son işlem gününde 6.002 lira seviyesine yükseldi. Cumhuriyet altını ise 2024 yılını 20.180 liradan kapatarak, bu yıl sonunda 40.464 lira oldu; böylece Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 100,52’lik bir artış kaydetti.

DÖVİZ KURLARINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR

Dövizler arasında ABD dolarının yıllık artışı yüzde 21,07 olurken, euro/TL’nin yıllık artışı ise yüzde 36,68 olarak belirlendi. 2024 yılında 35,3580 lira olan ABD doları, 2025 yılında 42,8090 liraya çıkarken, geçen yıl sonunda 36,7510 lira olan euro da 2025 yılının son işlem gününde 50,2320 liraya yükseldi.