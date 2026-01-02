Yatırım Araçlarında Altın Fırtınası Devam Ediyor

2025 yılında yatırım araçları arasında en yüksek kazancı gram altın sağladı. Geçtiğimiz yıl içerisinde yatırım araçları arasında en fazla değer artışı yüzde 101,75 ile gram altın olurken, Cumhuriyet altını yüzde 100,52, BIST 100 endeksi yüzde 14,56, dolar/TL yüzde 21,07 ve euro/TL yüzde 36,68 artış gösterdi.

BIST 100 ENDEKSİNDE KAYDA DEĞER ARTIS

2024 yılını 9.830,56 puandan kapatan BIST 100 endeksi, 2025 yılı sonunda 11.261,52 puana yükseldi. Bu artış, endekste yıllık bazda 1.430,52 puan ve yüzde 14,56 oranında gerçekleşti.

ALTINDAKİ GÖRÜLEN YÜKSELİŞ

Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 2025 yılında yüzde 101,75 oranında artış gösterdi. 2024 yılının sonunda 2.975 lira olan 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, 2025 yılının son işlem gününde 6.002 liraya yükseldi. 2024 yılını 20.180 liradan tamamlayan Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise bu yılın sonunda 40.464 lira oldu, böylece Cumhuriyet altınındaki artış da yüzde 100,52 olarak kaydedildi.

DÖVİZ KURLARINDAKİ ARTİŞLER

Döviz tarafında ise TL karşısında ABD doları, yıllık bazda yüzde 21,07 oranında artış gösterdi. Euro’nun satışı da yıllık bazda yüzde 36,68 oranında bir yükselişle karşılaştı. 2024 yılında 35,3580 lira olan ABD doları, 2025 yılında 42,8090 liraya ulaştı. Geçen yılın sonunda 36,7510 lira olan euro ise 2025 yılının son işlem gününde 50,2320 liraya çıktı.