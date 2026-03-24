Yatırımcılar İçin Altın Fiyatlarında Büyük Farklılıklar

Altının ons fiyatı, 29 Ocak’ta 5 bin 598 dolarlık tarihi zirvesini gördükten sonra şubat ayını 5 bin 263 dolardan kapatmıştı. Ancak ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı saldırılar ve İran’ın karşılık vermesiyle birlikte Orta Doğu’daki artan gerginlik, bu ay altının ons fiyatının 4 bin 99 dolara kadar gerilemesine neden oldu. Bu durumda yatırımcılar, altın fiyatlarındaki düşüşten faydalanmaya çalışırken, çeşitli fiyatlarla karşılaşmaya devam ediyor.

GRAM ALTINDA FİYAT DALGALANMASI

Spot piyasada gram altın fiyatı 6.300 TL seviyesinden işlem görüyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcular ise gram altını 6.760 TL’den satmakta. Borsa üzerinde işlem gören altın sertifikalarının (ALTINS1) fiyatı ise 81,65 TL civarlarında devam ediyor. Borsada gram altın fiyatı da 8.165 TL’ye ulaştı. Bankalardaki fiyatlar da farklılık gösterebiliyor. Örneğin, Ziraat Bankası’nın internet sitesinde gram altın satış fiyatı 6.361 TL olarak kaydedilmiş durumda.

ANALİSTLERDEN YIL SONU HEDEFİ

Fransız analistlerin görüşlerine göre, altın yatırımlarındaki azalmaya rağmen sarı metal için pozitif beklentilerini sürdürerek, yıl sonu için 6.000 dolarlık bir fiyat hedefini koruyorlar. Orta Doğu’daki çatışmalar sona erse bile, analistler petrol fiyatlarının daha önce tahmin ettikleri 55 dolara geri dönmesini artık beklemiyorlar. Yeni değerlendirme çerçevesinde Brent petrol fiyatının 4. çeyrekte 68 dolara düşme ihtimalinin olduğunu da belirtiyorlar.