“Yavuz Engin’in Görevden Alınması Yanlış”

SAVCI GÖREVİNDEN ALINDIĞINA DAİR HABERLER YALAN

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda “Yenidoğan Çetesi” olarak adlandırılan soruşturma dosyasının yürütücüsü Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’in görevden alındığına dair çıkan haberlerin asılsız olduğunu belirtti.

BÜYÜKÇEKMECE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMAYI YÜRÜTÜYOR

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada hazırlanan fezleke, suçun Ağır Ceza Mahkemesi’nin görev alanına girmesi nedeniyle, bağlandığı Ağır Ceza Mahkemesinin bulunduğu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.