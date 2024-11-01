“Yavuz Engin’in Görevden Alınması Yanlış”

SAVCI GÖREVİNDEN ALINDIĞINA DAİR HABERLER YALAN
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda “Yenidoğan Çetesi” olarak adlandırılan soruşturma dosyasının yürütücüsü Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’in görevden alındığına dair çıkan haberlerin asılsız olduğunu belirtti.
BÜYÜKÇEKMECE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMAYI YÜRÜTÜYOR
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada hazırlanan fezleke, suçun Ağır Ceza Mahkemesi’nin görev alanına girmesi nedeniyle, bağlandığı Ağır Ceza Mahkemesinin bulunduğu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.