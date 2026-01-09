Yavuzkemal’de Hayvanlar İçin Beslenme Seferberliği

yavuzkemal-de-hayvanlar-icin-beslenme-seferberligi

GİRESUN’DA HAYVANLAR İÇİN SEFERBERLİK

Giresun’un Yavuzkemal beldesindeki Kulakkaya ve Bektaş yaylalarında kar kalınlığının artmasıyla birlikte obalarda yaşam sona erdi. Bu durum, bölgede kalan kedi ve köpeklerin beslenme sorununu gündeme getirdi.

BELEDİYE BAŞKANI HAREKETE GEÇTİ

Bölgede yaşanan sıkıntılara kayıtsız kalmayan Yavuzkemal Belediye Başkanı Adem Önal, belediye ekipleriyle birlikte yaylalara giderek sahipsiz hayvanlar için mama ve yiyecek bıraktı. Soğuk hava ve kar yağışının hüküm sürdüğü yaylalarda obaları tek tek dolaşan Önal, aç kalan hayvanların beslenmesini sağladı.

DÜZENLİ YEMLEME FAALİYETİ

Gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde, özellikle terkedilmiş alanlarda yaşayan kedi ve köpeklerin düzenli olarak kontrol edileceği ve yemleme faaliyetlerine devam edileceği bildirildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

İstanbul İçin Fırtına Ve Kar Uyarısı

İstanbul'da beklenen şiddetli fırtına, gök gürültülü sağanak ve kar yağışı nedeniyle vatandaşlar uyarıldı. Pazartesi sabahı kar yağışlarının yer yer etkili olması öngörülüyor.
Gündem

Selen Görgüzel Ve Diğer Ünlüler Gözaltına Alındı

Selen Görgüzel'in de aralarında bulunduğu birçok kişi, uyuşturucu operasyonu çerçevesinde gözaltına alındı. Operasyonda diğer isimler arasında Nilüfer Batur Tokgöz, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper bulunuyor.
Gündem

Sınır Kapısında Geçişler Hız Kesmeden Devam Ediyor

Sarp Sınır Kapısı'ndan 2025 yılında 5 milyondan fazla yolcu geçiş yaptı; bu durum Türkiye'nin Kafkaslar ve Orta Asya ile olan bağlantısının önemini vurguluyor.
Gündem

Cansever’in Sağlık Durumu Hayranlarını Üzüntüye Boğdu

Lösemi tedavisine başlayan şarkıcı Cansever'in son paylaşımı, hayranlarını derinden etkileyerek üzüntü yarattı.
Gündem

İstanbul İçin Kar Yağışı Uyarısı: Okullar Tatil Olacak Mı

İstanbul'da hafta sonu etkili olacak soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle okulların tatil olup olmayacağı bekleniyor. Gözler İstanbul Valiliği'ne çevrildi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.