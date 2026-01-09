Yavuzkemal’de Hayvanlar İçin Beslenme Seferberliği

GİRESUN’DA HAYVANLAR İÇİN SEFERBERLİK

Giresun’un Yavuzkemal beldesindeki Kulakkaya ve Bektaş yaylalarında kar kalınlığının artmasıyla birlikte obalarda yaşam sona erdi. Bu durum, bölgede kalan kedi ve köpeklerin beslenme sorununu gündeme getirdi.

BELEDİYE BAŞKANI HAREKETE GEÇTİ

Bölgede yaşanan sıkıntılara kayıtsız kalmayan Yavuzkemal Belediye Başkanı Adem Önal, belediye ekipleriyle birlikte yaylalara giderek sahipsiz hayvanlar için mama ve yiyecek bıraktı. Soğuk hava ve kar yağışının hüküm sürdüğü yaylalarda obaları tek tek dolaşan Önal, aç kalan hayvanların beslenmesini sağladı.

DÜZENLİ YEMLEME FAALİYETİ

Gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde, özellikle terkedilmiş alanlarda yaşayan kedi ve köpeklerin düzenli olarak kontrol edileceği ve yemleme faaliyetlerine devam edileceği bildirildi.