“Yayından Kaldırılan Programda Ödeme Sıkıntısı”

PROGRAMIN İKİNCİ BÖLÜMDEN SONRA KALDIRILMASI

Show TV’nin yaz sezonunda büyük umutlarla yayınladığı program, çekilen birçok bölüme rağmen karşılaşılan sorunlar sebebiyle ikinci bölümün ardından yayından kaldırıldı. “Aramızda Kalmasın” programında konuk olan Sever, sette yaşadığı zorlukları ve ödenmeyen alacakları hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Bu program, ünlü isimlerin kapanmak üzere olan bir oteli yeniden canlandırma çabalarını konu alıyordu.

SORUNLU SET ORTAMI VE YÖNETİM SIKINTILARI

Sever, set ortamında büyük bir karmaşanın olduğunu, sürekli sorunlar yaşandığını ve profesyonel bir atmosferin oluşturulamadığını dile getirdi. “40 günde 13 bölüm çekilecekti ama maalesef çekim tamamlanamadı. Son iki haftada yönetmen bile yoktu. Çok karmaşık bir set ortamı vardı ve büyükbaş isimler yüzünden kaprisler havada uçuşuyordu” sözleriyle yaşadığı stresi aktardı.

ÖDEME SIKINTILARI VE MAĞDURİYET

Ödeme alamadığı için zor günler geçirdiğini ifade eden Sever, bu konuda yasal yollara başvurmak zorunda kaldığını açıkladı. “Telefonlara çıkan yok, ödeme yapılmadı. Sadece bir avans verildi ama geri kalan ödemeler yatırılmadı. Şu anda 2 milyondan fazla alacağım var” diyerek yaşadığı mağduriyeti gözler önüne serdi. Ayrıca, Sever sadece kendisinin değil, programda yer alan diğer isimlerin de benzer ödeme sıkıntıları yaşadığını dile getirdi.