Yaz Tatili Değişmeyecek, MEB Duyurdu

AÇIKLAMA YAPILDI

Milli Eğitim Bakanlığı, bugün bazı basın ve yayın organlarında yer alan “MEB hazırlıklara başladı, yaz tatili erkene çekilecek” başlıklı haberle ilgili açıklama yaptı. Bakanlık, “Millî Eğitim Bakanlığı, bu yıl Kurban Bayramı nedeniyle yaz tatilini erkene çekmeye hazırlanıyor” şeklinde çıkan iddiaların doğru olmadığını belirtti. Ayrıca, “2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi”nin 28 Mayıs 2024 tarihinde kamuoyuyla paylaşılmasının ve eğitim öğretim süreçlerinin bu takvim doğrultusunda devam etmesinin altı çizildi.

TAKVİMDE DEĞİŞİKLİK YOK

Yapılan açıklamada belirtilen bilgilere göre, 9 Eylül 2024 tarihinde başlayacak eğitim öğretim yılı, önceden duyurulduğu gibi 20 Haziran 2025 tarihinde sona erecek. MEB, bu konuda ayrıca şu ifadeleri kullandı: “Bugün bazı basın ve yayın organlarında yer alan ‘MEB hazırlıklara başladı, yaz tatili erkene çekilecek’ başlıklı habere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür. Kurban Bayramı nedeniyle yaz tatilinin erkene çekileceği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.”

YALAN HABERLERE DİKKAT

MEB, “2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi”, kamuoyuna duyurulduğu günden beri “https://www.meb.gov.tr/2024-2025-egitim-ogretim-yili-takvimi-aciklandi/haber/33888/tr” adresinde mevcut olmasına rağmen, yapılan haberlerin ya özensizce ya da art niyetle hazırlandığını vurguladı. Bakanlık, kaynağından araştırılmadan veya kasıtlı olarak yalan ve yanıltıcı bilgilerle kamuoyunun gündeminin meşgul edilmemesi gerektiğini, bu tür manipülatif haberlere itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.