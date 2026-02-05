Yazılım Sektöründe 1 Trilyon Dolar Kayıp: Yapay Zeka Korkusu Yatırımcıları Tedirgin Etti

Son yedi gün içinde yazılım sektörünü takip eden borsa yatırım fonu, toplam piyasa değerinde yaklaşık 1 trilyon dolarlık bir gerileme yaşadı. Sert satışların ardından bu fon, Nisan ayından bu yana en düşük seviyesine düşerek piyasalarda alışılmış düzeltmelerin ötesine geçen derin bir krizi işaret ediyor. Bu düşüşün nedeni, standart bir “balon” endişesinden çok, yatırımcıların yapay zekanın birçok şirketin iş modelini daha hızlı bir şekilde geçersiz kılma potansiyelinden duyduğu korkular olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, uzun zamandır teorik düzeyde konuşulan bu riskin artık pratikte gözlemlendiğini düşünüyor.

YAPAY ZEKA DÖNÜŞÜMÜ

İlk bakışta sıradan bir gelişme gibi görünen durum, yapay zeka girişimi Anthropic’in yeni bir aracını tanıtmasıyla tetiklendi. Sözleşme inceleme gibi hukuki işlevleri yerine getirebilen bu aracın tanıtımı, sadece birkaç paragraftan oluşsada, yatırımcılar tarafından ciddi bir şekilde değerlendirildi. Son bir yıl içinde yazılım geliştirme süreçlerini temelinden değiştiren yenilikler, yatırımcılarda büyük bir etki yarattı. Uzmanlar, mevcut haliyle bu ürünün tek başına oyunu değiştirmediğini düşünseler de, art arda gelen bu tür yeniliklerin yatırımcılar için etkisinin, ChatGPT’nin ilk çıkışına benzer sarsıcılıkta olabileceği öne sürülüyor.

SATIŞ DALGASI ETKİSİ

Yatırımcı endişeleri hızla yazılım sektörünün tamamına yayıldı. Hukuk yazılımlarından veri analitiği şirketlerine kadar birçok alandaki hisseler sert satışlarla karşılaştı. Geçtiğimiz Çarşamba geç saatlerde Alphabet’in yapay zeka yatırımlarında beklenenden fazla harcama yapacağını açıklaması ve Arm Holdings’in zayıf satış beklentisi, tedirginliği daha da artırdı. Her iki şirketin hisseleri de seans sonrası işlemlerde düşüş gösterdi. Satışlar yalnızca halka açık şirketlerle sınırlı kalmadı; yazılım şirketlerini destekleyen bankalar ve özel sermaye şirketleri de baskı altına girdi. Son dört haftada, ABD’li teknoloji şirketlerine yönelik kredi miktarı 17,7 milyar doları aşarak “sıkıntılı” işlem seviyelerine düştü.

BOZULMA BELİRTİLERİ YOK

Tüm bu gelişmelere rağmen büyük yazılım şirketleri henüz belirgin bir bozulma sinyali sunmamış durumda. ServiceNow ve Salesforce gibi sektördeki lider firmalar, kar tahminlerini tutturmayı başardı ve yapay zeka nedeniyle müşteri kaybettiklerine dair bir uyarı yapmadılar. Bununla birlikte, yazılım şirketleri son yıllarda kendi yapay zeka çözümlerini geliştirmeye odaklanmış durumda. Bu çözümler, müşteri verilerinin şirket içi sistemlerde güvenli bir şekilde kullanılmasını vaat ediyor. Ancak şimdiye dek elde edilen sonuçlar, piyasa beklentilerini karşılamakta yetersiz kalıyor. Geçtiğimiz hafta Microsoft, Copilot aracının 15 milyon ücretli kullanıcıya ulaştığını açıkladı; fakat bu rakam, şirketin toplam kullanıcı tabanı içinde oldukça sınırlı bir orana işaret ediyor.