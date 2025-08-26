Yedikule Hastanesi’nde Bıçak Parası Soruşturması Başladı

YOLSUZLUK SORUŞTURMASI SONUÇLANDI

Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde yürütülen yolsuzluk soruşturması tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, örgütün kurucuları oldukları belirtilen Prof. Dr. M.M., Doç. Dr. V.E ve Uzm. Dr. Y.S. için 9 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Hastanenin başhekimliğine başvuran bazı kişiler, bazı servislerde bıçak parası alınarak ameliyat günlerinin öne çekildiğine dair şikayetler bulundu. Başhekimlik, bu şikayetleri değerlendirerek durumu Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı’na bildirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bunun üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatıldı. İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hastanede bazı kişiler arasında “Bağış” ya da “Medikal malzeme” adı altında hastalardan bıçak parası talep edildiğini, bu parayı veren hastaların ameliyatlarının erkene alındığını ve biyopsi ile patoloji süreçlerinin hızlandırıldığını belirledi. Ayrıca şüphelilerin bazı hastaları özel laboratuvarlara yönlendirerek yüksek meblağlarda para talep ettiği ve bu ödemelerin hastaların yakınlarının hesaplarına aktarıldığı tespit edildi.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Polis ekipleri, 5 aylık fiziki ve teknik takipten sonra İstanbul merkezli Mersin ve Tekirdağ’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 9 şüpheli, hastanenin Göğüs Hastalıkları bölümünde görevli 3 doktor da dahil olmak üzere gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edildikten sonra 9’u tutuklanırken, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DOKTORUN SÖZLERİ ŞİKAYETÇİLERİ ŞAŞIRTTI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianamede, 2 mağdur, 33 şikayetçi ve 11 şüpheli bulunuyor. A.T. adlı bir şikayetçi, Doç. Dr. V.E.’nin kendisine akciğer biyopsisi için bağış yapıp yapamayacağını sorduğunu belirtti. A.T., V.E.’nin “Eğer bağış yapabilirsem, sıranın bana gelmesini beklemeden ameliyata alınabileceğini” söylediğini aktardı. Ayrıca, bağış miktarının 80 bin TL olduğunu duyduğunu ifade eden A.T., bunun karşılayamayacağını belirterek beklemeyi tercih ettiklerini iletti. 2-3 gün sonra V.E.’nin, “Hiç mi bağış yapamazsınız?” diyerek hastanenin ihtiyaçlarından bahsettiğini ekledi. A.T., sonrasında devlet hastanesinin ihtiyaçlarını yardımcı olabileceğini belirterek 10 bin TL bağış yapabileceğini söyledi.